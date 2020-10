‘Twittermoordenaar’ pleit schuldig voor negen moorden

Foto: The Asahi Shimbun via Getty Imag

De Japanner Takahiro Shiraishi (29) heeft woensdag schuldig gepleit voor de moord en het ontleden van lichamen. De man ging op Twitter op zoek naar kwetsbare vrouwen met zelfmoordgedachten. In 2017 kon hij negen slachtoffers maken.

Shiraishi vertelde woensdag tijdens het proces dat hij vrouwen ronselde die zelfmoordgedachten hadden. Hij legde contact via Twitter, waarna hij hen meenam naar zijn appartement in Zama, zo’n 40 kilometer ten zuidwesten van Tokio. Daar randde hij de vrouwen aan, en beroofde en wurgde hen. Shiraishi vermoordde acht vrouwen en een man, de vriend van een van de vrouwelijke slachtoffers. Hij was naar het appartement van Shiraishi afgezakt om hem te confronteren met de vermissing van zijn vriendin, maar werd zelf ook vermoord. De slachtoffers waren tussen de 15 en 27 jaar oud.



De zaak kwam aan het licht nadat de broer van een slachtoffer berichten had gevonden op het Twitteraccount van zijn zus, na haar verdwijning. Hij vroeg een vriendin om een afspraak te maken met Shiraishi, en lichtte de politie in. Bij de inval liet Shiraishi aan de politie weten dat het lichaam van de vrouw waarnaar ze op zoek waren in een vriezer zat. De politie vond ook lichaamsdelen van de acht andere slachtoffers.

Volgens de openbaar aanklager zocht de man vrouwen uit die zelfmoordgedachten hadden, ‘omdat het gemakkelijke prooien waren’. De advocaat van Shiraishi pleit dat zijn straf verminderd moet worden, omdat de slachtoffers zelf dood wilden.

Shiraishi zal zijn straf kennen op 15 december. De kans bestaat dat hij de doodstraf krijgt. In Japan worden daders van meerdere moorden, roofmoorden of moord met verkrachting bestraft met ophanging.

In de nasleep van de moorden voegde Twitter regels toe die het promoten van zelfmoord tegengaan.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.