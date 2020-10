Niet Kevin De Bruyne maar Robert Lewandowski is de ‘UEFA PLayer of the Year’. Dat werd bekendgemaakt in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA, tijdens de loting voor de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen. Bij de vrouwen werd Penille Harder (Wolfsburg/Chelsea) uitgeroepen tot Speelster van het Jaar.

Kevin De Bruyne was, als eerste Belg ooit, één van de genomineerden voor de trofee ‘UEFA Player of the Year’. De Rode Duivel moest het, net als Bayern-doelman Manuel Neuer, afleggen tegen spits Robert Lewandowski, die met het team uit München de eindzege veroverde.

Een jury bestaande uit tachtig coaches van clubs die deelnamen aan de groepsfases van de Champions League (32) en Europa League (48) vorig seizoen brachten hun stem uit, net als 55 journalisten, één journalist per UEFA-lidstaat. Alle stemgerechtigden moesten een shortlist van drie spelers samenstellen. De beste speler kreeg vijf punten, de tweede beste speler drie punten en de nummer drie ten slotte één punt. Coaches mochten niet stemmen voor spelers van hun eigen club.

Vorig jaar verkoos de UEFA Virgil van Dijk (Liverpool) tot Europees Speler van het Jaar, voor Lionel Messi (FC Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Juventus). Messi won de trofee eerder in 2011 en 2014, Ronaldo in 2014, 2016 en 2017. Het beste Belgische resultaat was tot dusver de zesde plaats van Eden Hazard in 2015. De kapitein van de Rode Duivels werd ook negende in 2018 en zevende vorig jaar. Dit jaar haalde hij de top 10 niet. De Bruyne werd in 2018 al eens zevende.

De Bruyne beste middenvelder: “Heel mooie erkenning”

Onze landgenoot Kevin De Bruyne(Manchester City) werd wel uitgeroepen tot ‘Middenvelder van het Seizoen’. Bij de vrouwen viel de Duitse middenveldster Dzsenifer Marozsán (opnieuw Lyon) in de prijzen.

De Bruyne, vorig seizoen goed voor 2 goals en 2 assists in de Champions League, reageert zelf ook op zijn prijs als Beste Middenvelder. “Dit is heel mooi, want in de Champions League speel je tegen de besten ter wereld. Daarom is deze erkenning heel mooi. Mijn sterkste eigenschap? Mijn brein. Als middenvelder moet je voortdurend anticiperen. Ik denk dat ik daar behoorlijk goed in ben.” De Rode Duivel sprak ook even over zijn jonge familie. “Ik probeer mijn vrouw zoveel mogelijk te helpen. De nacht voor een wedstrijd slaap ik wel alleen, maar daarbuiten doe ik heus wel mijn werk. En er staat altijd koffie klaar (lacht).”

Robert Lewandowski (Bayern München) werd door de UEFA (uiteraard) ook uitgeroepen tot ‘Aanvaller van het Seizoen’. Hij kroonde zich in de voorbije campagne tot topschutter. Bij de vrouwen won de Deense Pernille Harder, die vorige maand door haar transfer van Wolfsburg naar Chelsea de duurste voetbalster ooit werd.

Manuel Neuer (Bayern München) won de prijs voor beste keeper op het kampioenenbal. Sinds dit seizoen bestaat die prijs er ook voor de vrouwen: Sarah Bouhaddi (Lyon) is de eerste winnares.

Bij de verdedigers gingen de prijzen opnieuw naar Lyon en Bayern München met Wendie Renard en Joshua Kimmich, die de assist gaf voor de winnende goal in de Champions League-finale.

Lyon en Bayern München gingen haast met alle prijzen lopen want beide Champions League-winnaars leverden ook de trainer van het seizoen. Bij de vrouwen is dat voor Lyon Jean-Luc Vasseur, bij de mannen is dat voor Bayern München Hansi Flick.