Na een lijdensweg van 48 minuten staakte een zieke Alison Van Uytvanck (WTA 65) haar tweede ronde-duel tegen Irina Bara (WTA 142). In het enkelspel blijft aldus alleen nog Elise Mertens over namens België.

De Roemeense qualifier stond 6-1, 4-0 op voorsprong toen Van Uytvanck, die eerder in de match medische assistentie had gekregen, het zinloze van de situatie inzag. Stevig balen voor de 26-jarige Brabantse, die een sterke openingsmatch had afgewerkt en die met dit duel tegen het nummer 142 een fraai perspectief op haar eerste derde ronde in een major sinds Wimbledon 2018 had gekregen.

Het was al snel duidelijk dat er iets grondigs fout zat met Van Uytvanck. Haar benen misten alle energie, haar slagen alle kracht en doeltreffendheid. Na de eerste set - die in amper 23 minuten met 6-1 naar de Roemeense was gegaan - riep ze medische assistentie in. Twee medici ontfermden zich langdurig over haar, bloeddrukmeter incluis, maar baten deed het niet. Ook in de tweede set sleepte Van Uytvanck zich voort over het terrein. Na tien minuten en bij een 4-0 tussenstand hield ze het voor bekeken.

Van Uytvanck zit nog wel met Greet Minnen in het dubbelspel, dat vrijdagmiddag op het programma staat.