Voormalig VRT-reporter Fred Janssen overleden

Fred Janssen, voormalig programmamaker en reporter van de openbare omroep, is overleden. Met programma’s als Echo, Terloops, Afrit 9 en NV De Wereld bracht hij de ‘gewone man’ op televisie.

Fred Janssen maakte tijdens zijn studententijd in 1967 al radio bij de toenmalige Omroep Limburg. Begin jaren 70 stapte hij over naar de televisie en werd reporter voor het iconische tv-programma Echo, een wekelijks programma met humaninterestnieuwtjes die Het Journaal niet haalden.

Samen met collega Jan Van Rompaey presenteerde hij nadien Magesien, het eerste satirische programma van de openbare omroep. Daarna was hij van 1974 tot 1989 een van de vaste medewerkers van Terloops, ook weer een humaninterestprogramma.

Janssen beëindigde zijn carrière als producer-eindredacteur van een reeks programma’s over De Zoo voor Het leven zoals het is. In 2008 ging hij met pensioen.

Jan Van Rompaey noemt hem een ‘erudiete man die een mooie carrière gehad heeft. Hij kon heel goed omgaan met mensen, wat hem perfect maakte voor programma’s als Echo en Terloops.’

Janssen is overleden aan de gevolgen van kanker, meldt VRT Nws op zijn website.