Wissel van de macht: de eerste dag voor Alexander De Croo (Open VLD) betekent ook de laatste dag voor aftredend premier Sophie Wilmès (MR). Vandaag gaf ze niet alleen de sleutel van de Wetstraat 16 door aan de nieuwe eerste minister, maar ook een toepasselijk geschenk. Ontdek het in de video hierboven.

Eerder vandaag legden De Croo en zijn nieuwe ploeg de eed af bij de koning.

De nieuwe regering De Croo I kwam er niet zonder slag of stoot. In onderstaande video werpen we een blik terug op de voorbije 493 dagen.