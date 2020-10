Vol-au-vent zonder vlees? Dat maak je zo

Steeds meer consumenten zijn op zoek naar plantaardige producten. Om geen afstand te moeten doen van een aantal klassiekers, zoals vol-au-vent, tomatensoep met balletjes of pannenkoeken, deelt Bond beter leefmilieu (BBL) recepten voor deze gerechten, maar dan een volledig plantaardige variant.

‘Plantaardige alternatieven hebben de voorbije jaren een echte transformatie doorgemaakt qua textuur, smaak en uitzicht’, zegt Laurens De Meyer, expert Voeding van BBL. ‘Het belangrijkste verschil: ze zijn beter voor de planeet en minstens zo gezond.’

Voor wie geen afscheid kan nemen van de Vlaamse keuken is er goed nieuws. BBL stelde in samenwerking met Alpro en Garden Gourmet een aantal recepten op die de klassiekers in een plantaardig jasje steken.

Het vlees in de vol-au-vent wordt bijvoorbeeld vervangen door plantaardige alternatieven, ook de melk moet wijken voor havermelk.

In de tomatensoep wordt dan weer met sojamelk gewerkt, en de balletjes worden gerold van plantaardig gehakt, gemaakt van soja.

Bloemkool met witte saus en braadworst vraagt wel wat aanpassingen. Ten eerste wordt de melk vervangen door sojamelk, zowel voor de puree als de witte saus. De worst maakt plaats voor alternatief gemaakt van soja.

Een moelleux van chocolade wordt gemaakt met kokosolie en soja-chocolademelk. Ook pannenkoeken kunnen perfect gemaakt worden met havermelk en gebakken met plantaardige olie.

Lees alle recepten hier na.