Uitgespuwd door velen, en nog nooit winst gemaakt. Toch is de Amerikaanse firma Palantir gewild op de beurs, en 22 miljard dollar waard.

‘Een van de meest gehate bedrijven van Silicon Valley’. Die omschrijving had het gezaghebbende blad The Economist enkele weken geleden over voor Palantir. Dat mag wel zo zijn, denken heel wat beleggers ...