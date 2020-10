Veerdienst tussen Zeebrugge en Hull geschrapt

P&O Ferries zet de verbinding tussen Zeebrugge en Hull in het Verenigd Koninkrijk stop. Dat bevestigt het ferrybedrijf. De Brexit en de coronacrisis zouden aan de basis liggen van de beslissing.

Het nieuws werd volgens havenvoorzitter Dirk De fauw nog niet officieel bevestigd door P&O aan het havenbestuur van Zeebrugge. Wel hebben er al gesprekken plaatsgevonden over de toekomst van de passagierslijn.

‘Daarin hebben wij het belang van die passagierslijn voor zowel België als Engeland benadrukt, maar een officiële bevestiging dat de lijn stopt kregen wij tot nu toe niet. Het personeel van de lijn zou wel al ingelicht zijn’, zegt De fauw. P&O Ferries heeft op maandag wel een overleg gepland met het havenbestuur.

Dat de lijn zou geschrapt worden, komt niet als een verrassing. ‘We wisten dat het slecht ging vanwege de Brexit en de coronacrisis. Ze hebben door de coronacrisis een hele tijd stil gelegen en dat laat z’n sporen na.’

Het is nog onduidelijk hoeveel jobs er verloren zullen gaan. De lijn, die al sinds 1972 passagiers tussen Zeebrugge en Hull vervoert, is de laatste veerdienst die Zeebrugge nog heeft. ‘Als er officieel geen P&O Ferries lijn meer is, gaan wij hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een andere kandidaat die de verbinding wil faciliteren. Voor België en meer bepaald Brugge en omstreken is die lijn te belangrijk’, besluit De fauw.

De twee schepen, gebouwd in 1987 en met een capaciteit voor ongeveer 1.000 passagiers en 850 wagens, zouden verkocht en gesloopt worden.