VUB blijft dan toch in code geel

De Vrije Universiteit Brussel schakelt niet naar code oranje, maar blijft code geel hanteren. Eerder had de universiteit aangekondigd na de eerste week van het academiejaar over te schakelen.

De VUB blijft zo lang mogelijk in code geel, laat de universiteit weten in een persbericht. ‘De actuele cijfers en maatregelen vanuit de overheden bieden de mogelijkheid om in code geel verder te werken’, aldus woordvoerder Sicco Wittermans.

Net voor aanvang van het academiejaar had de universiteit aangekondigd de eerste week in code geel te starten om de studenten zo goed mogelijk te ontvangen. Daarna zou er overgeschakeld worden op code oranje. De beslissing om code geel aan te houden, heeft grote gevolgen voor de studenten: bij code geel mag een op de twee zitjes bezet zijn in de aula, bij code oranje wordt dat beperkt tot een op de vijf.

De VUB benadrukt dat het ‘het welbevinden van haar studenten belangrijk vindt’. De universiteit wil daarom fysiek onderwijs en contact tussen docenten en studenten zo veel mogelijk blijven garanderen. ‘We zijn wel volledig voorbereid op de overgang naar code oranje’, klinkt het. Er kunnen wel verschillen zijn tussen faculteiten en opleidingen.

Coronalert

‘De maatregelen van de VUB passen zowel binnen de meest recente instructies van de Nationale Veiligheidsraad als de verstrenging binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’, benadrukt Wittermans.

De VUB vraagt nadrukkelijk aan haar studenten om hun verantwoordelijkheid te nemen. ‘De basisregels blijven gelden op de campussen: overal en altijd een mondmasker, anderhalve meter afstand houden, regelmatig handen wassen en lokalen zo vaak mogelijk ventileren.’

Om de coronacijfers en contacten beter in kaart te brengen, wil de VUB - net als de andere instellingen - volledig inzetten op de Coronalert app. ‘De VUB moedigt studenten en medewerkers aan de app de installeren. Het werkt enkel als zo veel mogelijk mensen hem gebruiken’, laat de universiteit weten.