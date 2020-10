De Franse marine escorteert bootjes met migranten tot in Britse wateren. Dat veroorzaakt spanningen tussen Londen en Parijs, terwijl het aantal migranten dat in een bootje Engeland bereikt nog nooit zo hoog was.

‘Kort na zeven uur ’s ochtends kwam de patrouilleboot van de Franse marine in zicht. De Aramis dreef rustig aan de horizon, toen we er vlak voor iets kleins zagen dobberen’, schrijft The Telegraph-journalist ...