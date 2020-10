Trek-Segafredo zet Amerikaanse neoprof op non-actief na steun aan Trump

Wielerploeg Trek-Segafredo laat de Amerikaan Quinn Simmons (19) voorlopig geen wedstrijden meer afwerken. Het team zet hem op non-actief omdat hij volgens hen over de schreef ging op Twitter. ‘Spijtig genoeg maakte Quinn Simmons online statements die we ervaren als opruiend, verdelend en schadelijk voor het team, het profwielrennen , de fans en de positieve uitkomst van onze sport’, klonkt het in het persbericht.

Simmons reageerde op een bericht van de Nederlandse wielerjournaliste José Been, die na het eerste presidentiële debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden op Twitter schreef dat al haar volgers die op Trump stemmen, kunnen gaan. De Amerikaanse renner, die de president steunt, schreef daarop ‘bye’, gevolgd door een emoji van een zwaaiende zwarte hand. Het antwoord veroorzaakte in de Verenigde Staten een storm op sociale media. De gebruikte emoji wordt door sommigen gezien als spottend en een internet blackface. Simmons wordt verder een gebrek aan raciaal bewustzijn verweten, waarbij hij het merk Trek verder in een slecht daglicht zet. Het merk lag al onder vuur omdat het fietsen bleef verkopen aan de Amerikaanse politie. In het land wordt al maanden betoogt tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

De bewuste tweet. Foto: Twitter

‘We zijn een organisatie die gaat voor inclusiviteit en die een meer diverse en rechtvaardige wielersport ondersteunt’, reageert Trek-Segafredo in een communiqué. ‘Hoewel we het recht op vrije meningsuiting steunen, vinden we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn woorden en daden. Helaas heeft onze renner Quinn Simmons online statements gemaakt die naar onze mening verdeeldheid zaaien, opruiend zijn en schadelijk voor het team, het professionele wielrennen, de fans en de positieve toekomst die we hopen te creëren voor onze sport.’

Naar aanleiding van de controverse verwijderde Beens de bewuste tweet waarop Simmons antwoord gaf uiteindelijk.

Wielerjournaliste José Been reageerde donderdag aangedaan op het nieuws over de schorsing van Simmons. ‘Ik lag 3,5 uur wakker vannacht. Ik voel me verschrikkelijk over de situatie en ik vind het erg dat Quinn Simmons zijn geliefde klassiekers moet missen. Hem schorsen zou nooit mijn keuze zijn’, tweet ze.