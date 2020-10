Ook twee politieagenten opgepakt bij grote drugsactie

Oud-rijkswachter Willy Van Mechelen is niet de enige (ex)- politieman die verdacht wordt van betrokkenheid van smokkelen van cocaïne langs de Antwerpse haven. Vanochtend zijn in hetzelfde dossier ook twee ervaren agenten van de lokale politie opgepakt. Dat vernam De Standaard.

Het zou gaan om een hoofdinspecteur bij de lokale politie van Antwerpen en een commissaris bij de zone Zara (Zandhoven-Ranst). Wat exact hun rol in het dossier zou kunnen zijn, is nog onduidelijk. Ook twee hoge kaderlui van havenbedrijf Mexico-natie werden opgepakt. Maandag werd ook al een advocaat aangehouden. Het lijkt een bewijs te meer dat de voorbije jaren onder- en bovenwereld meer en meer versmolten zijn geraakt in de wereld van de cocaïnetrafiek.

Stanny De Vlieger, de voormalige gerechtelijke directeur van de Antwerpse federale politie, waarschuwde in september 2017 in een explosief rapport over de cocaïnesmokkel langs de Antwerpse haven nog voor de mogelijke infiltratie van drugsclans bij ‘politie, douane en bedrijven’.

Het onderzoek naar de groep rond Van Mechelen ging van start nadat de douane in de haven eind 2019 een lading van bijna 3.000 kilogram cocaïne had aangetroffen. De speurders brachten de voorbije maanden de hele organisatie achter de trafiek in kaart. Volgens onze bronnen konden ze verschillende cocaïnetransporten van begin tot einde volgen.

Ferrari’s, cash, goud en schilderijen

De speurders namen maandag al honderdduizenden euro aan cash in beslag, net als luxehorloges, goud, schilderijen en een reeks luxewagens waaronder een Ferrari Testarossa, een Bentley en een paar Porsches. Er werden ook verschillende vuurwapens gevonden. Willy Van Mechelen is niet de enige grote naam in het dossier. Ook Lucio Aquino, telg van de beruchte familie Aquino uit Maasmechelen, is maandag opgepakt. Hij is een broer van Silvio Aquino, de leider van de familie die in 2015 werd doodgeschoten bij een afrekening in het drugsmilieu. Wat zijn exacte rol in deze zaak is, is onduidelijk. Hij zou de afnemer zijn geweest van de cocaïne die Van Mechelen en co. binnenhaalden.

Een aantal andere verdachten die maandag opgepakt werden, is gelinkt aan de motorbende Bandido’s. Een andere verdachte, Nathan S. is dan weer een notoire leider van Antwerp Casuals, de harde kern van voetbalclub Antwerp. Ook hij is een oude bekende in het drugsmilieu. Tom B. is dan weer een vastgoedmakelaar die opereert vanuit het Spaanse Marbella. De verdachten hebben met mekaar gemeen dat ze al jaren gepokt en gemazeld zijn in het drugsmilieu.

Ook de Kempense advocaat Jan E. werd opgepakt. Wat zijn rol is in de zaak, is vooralsnog niet duidelijk. In Hasselt werd nog een man opgepakt die met zijn veilinghuis waar exclusieve wagens worden verkocht, zou meegeholpen hebben met het witwassen van het drugsgeld van de bende.

Vanmiddag geeft het federale parket meer toelichting bij de resultaten van het onderzoek.