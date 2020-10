Kunstenaar Jan De Cock in de knoei met ‘vervalste identiteitskaart’

’s Lands bekendste beeldend kunstenaar Jan De Cock (44) vervalste ‘op amateuristische wijze’ documenten om een huurwaarborg van een kwart miljoen euro terug te krijgen. Dat bevestigd het gerecht na een klacht van de huurbaas. De Cock ontkent, maar riskeert tien maanden cel.

Een huurgeschil dat helemaal is ontspoord. Zo omschrijft advocaat Geert Lenssens de heisa rond zijn client Jan De Cock. De bekende kunstenaar omschrijft zich als ‘de laatste Vlaamse primitief’ en stelde als enige levende landgenoot tentoon in Tate Modern in Londen en MoMa in New York. De Cock flamboyant noemen is een understatement. Momenteel legt de kunstenaar, die in Brugge woont, in Italië de hand aan een nieuwe grote tentoonstelling. Van daaruit volgde hij deze week de rechtszaak tegen hem. Een zaak die draait rond een geschil rond de huur van een loods in Sint-Pieters-Leeuw, een plek die dienst deed om zijn kunstwerken in te stallen.

De relatie tussen huurbaas Willy L. en huurder De Cock ontaardde nadat L. - volgens De Cock - een resem afspraken niet honoreerde. ‘Hij beloofde om verwarming in het magazijn te installeren, maar dat gebeurde nooit’, legt advocaat Lenssens uit. ‘Hierdoor raakten sommige van zijn werken beschadigd.’ Gevolg: De Cock weigerde nog huur te betalen en zou, volgens L. en het gerecht, op bedrieglijke wijze zijn huurwaarborg van 24.000 euro terug in bezit hebben gekregen.

‘Valse pas, valse handtekening, fake telefoongesprek’

Volgens het gerecht stapte de kunstenaar op 20 februari 2017 een bankkantoor in Groot-Bijgaarden binnen met (vervalste) documenten waaruit moest blijken dat Willy L. de huurwaarborg wou deblokkeren. Er zou sprake zijn van een nagemaakte identiteitskaart, ‘op amateuristische wijze vervalst’ en een vervalste handtekening. De Cock zou een foto van Willy L. op zijn eigen pas geplakt hebben. Nog volgens het onderzoek zou De Cock een vriend hebben ingeschakeld om telefonisch zogezegd namens Willy L. het akkoord te geven om de huurwaarborg terug vrij te geven.

Vrijspraak versus celstraf en reputatieschade

De procureur van Halle-Vilvoorde vorderde dinsdag tien maanden cel tegen De Cock, deels met uitstel. ‘Hij ontkent alle aantijgingen formeel’, reageert Lenssens die spreekt van zware reputatieschade met mogelijk zware gevolgen. ‘We gaan resoluut voor de vrijspraak.’ Ook De Cock laat vanuit Italië weten alle vertrouwen te hebben in een goede afloop.