KLM bereikt akkoord over besparingen met vakbonden cabine- en grondpersoneel

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft een principeakkoord bereikt met de vakbonden van het cabine- en grondpersoneel over besparingen. Met de piloten is er nog geen principeakkoord, zegt de directie. De tijd dringt.

KLM heeft tot donderdag om bij de regering een pakket besparingsplannen in te dienen. Zo’n herstelplan was een voorwaarde voor de 3,4 miljard euro aan steun die KLM krijgt van de overheid, in de vorm van leningen en kredietgaranties. Door de coronacrisis stond de luchtvaartmaatschappij op omvallen.

Het bedrijf kwam met de vakbonden overeen dat een deel van het grond- en cabinepersoneel moet inleveren, in sommige gevallen tot 20 procent. De luchtvaartmaatschappij moet ook duizenden personeelsleden ontslaan. In juli sprak het bedrijf over 4.500 tot 5.000 van de circa voltijds 33.000 equivalenten bij KLM die zullen verdwijnen.

Met de bonden van het cabinepersoneel zijn nu afspraken gemaakt over een sociaal plan. Dat moet wel nog voorgelegd worden aan de achterban.