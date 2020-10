Wie is Annelies Verlinden, het witte konijn van Joachim Coens?

De onbekende topadvocate Annelies Verlinden legt vandaag de eed af als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken voor CD&V. Wie is zij?

‘Great things never came from comfort zones’, schrijft Annelies Verlinden in haar bio op Twitter, waar ze sinds 2016 niets meer postte. De nobele onbekende Antwerpse topadvocate werd door CD&V-voorzitter Joachim Coens als wit konijn uit zijn hoed gehaald, en is vanaf vandaag de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.

De nu 42-jarige Verlinden heeft een verleden bij CD&V. Ze was ondervoorzitter van de Jong CD&V tussen 2005 en 2009 en gemeenteraadslid in haar thuisbasis Schoten tussen 2003 en 2012. In 2004 stond ze als 25-jarige op de negende plaats bij de Vlaamse verkiezingen op de kartellijst van CD&V/N-VA. Ze werd aangekondigd als ‘hoofdleidster van de scouts’.

‘Annelies had een zeer sterke jongerenafdeling uitgebouwd’, zegt toenmalig Schotens burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V). ‘Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 namen we het op tegen het Vlaams Belang van Marie-Rose Morel, maar Annelies haalde een heel goede uitslag.’ Verlinden greep nipt naast een schepenambt. ‘Daarna is ze zich nationaal bij de partij blijven engageren’, aldus Hendrickx.

Professionele carrière

Maar wat later koos ze volledig voor haar professionele carrière. Verlinden staat momenteel mee aan het hoofd van de Belgische afdeling van DLA Piper, een groot en prestigieus van oorsprong Amerikaans-Brits advocatenkantoor. Verlinden studeerde rechten in Leuven en Louvain-la-Neuve, en deed in 2013 een ‘Leadership Program’ aan de universiteit van Harvard.

Als advocate focust ze vooral op administratief en milieurecht. Ze is gespecialiseerd in publiek-private samenwerking en openbare aanbestedingen. Zo was Verlinden onder meer betrokken bij de Arco-zaak, voor CD&V erg belangrijk, de werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding en de bouw van windmolenparken op zee. Ze is sinds 2014 ook bestuurder bij de luchthaven van Antwerpen.

Bij DLA Piper staat ze bekend als een harde werkster die razend ambitieus is en de lat hoog legt. ‘Work-life balance is out. Blending working time with personal time is in’, tweette ze al in 2011. ‘Ze is robuust en sterk’, zegt iemand die Verlinden goed kent. ‘Ze communiceert ook goed en helder. Ze zal zeer bedachtzaam, doordacht en degelijk werk leveren.’ Hendrickx: ‘Ze heeft een erg grote dossierkennis’.

‘Geen eendagsvlieg’

Op Binnenlandse Zaken komt ze op een departement terecht dat op het eerste gezicht niet helemaal aansluit bij haar interesses en ervaring. Ze zal onder meer veiligheidsdepartementen als politie en brandweer onder zich krijgen, net als het nationaal crisiscentrum.

Verlinden moet op termijn CD&V opnieuw op de kaart zetten in Antwerpen en de rand errond. De partij werd er de laatste tien jaar weggeblazen door de N-VA van Bart De Wever. ‘Annelies is een heel goede keuze daarvoor’, zegt Hendrickx. ‘Ze kan ook mee de geloofwaardigheid van de politiek herstellen. Ik denk niet dat ze een eendagsvlieg wordt. Het zal volgens mij een lange politieke carrière zijn.’