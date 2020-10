Petra De Sutter wint in race naar de regering nipt van Kristof Calvo

Na zeven uur zware discussies, heeft de politiek raad van Groen vanmorgen om half zes beslist dat Europarlementslid Petra De Sutter - en niet Kristof Calvo – vicepremier wordt voor Groen. Ze krijgt de bevoegdheden Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Tinne Van der Straeten wordt zoals verwacht minister voor Energie.

Het duo De Sutter/Van der Straeten haalde het op de politieke raad heel erg nipt van het andere ticket dat op tafel lag, namelijk het duo Calvo/Van der Straeten. In tegenstelling tot de andere partijen is het bij Groen niet de voorzitter die het voorrecht heeft om de ministers aan te duiden. Bij Groen speelt de basisdemocratie en is het uiteindelijk de politieke raad – samengesteld uit zo’n vijftig verkozen leden – die de knoop doorhakken. Het partijbestuur en de parlementsleden zijn daarbij aanwezig, kunnen het woord nemen, maar kunnen niet stemmen.

Maar de voorzitter heeft uiteraard heel veel invloed. Almaci was zelf geen kandidaat, maar trok in de politieke raad volgens onze informatie voluit de kaart van De Sutter. Beiden schreven een paar maanden geleden samen nog het boekje: ‘De goede kant op? Kansen na corona’ met daarin de Groen-visie over het post -coronatijdperk.

Kristof Calvo is uiteraard zwaar ontgoocheld. Hij was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Maar volgens een aanwezige zou hij op het einde van de politieke raad zijn ‘verlies’ waardig gedragen hebben. ‘Het is geen oneer om het niet te halen tegen twee klassedames’, zou hij op het einde van de vergadering in een korte toespraak gezegd hebben.

Maar tegelijk haalde hij zwaar uit naar de manier waarop de ministerkeuze werd gestuurd. ‘Dit is niet mijn manier van aan politiek doen.’ En zo ligt de verdeeldheid bij Groen open en bloot op straat, nadat Calvo en Almaci zeven uur voordien nog zij aan zij met vuur het regeerakkoord verdedigden voor alle Groen-leden.

