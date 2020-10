Aantal coronadoden stijgt tot bijna 6 per dag

Alle coronacijfers blijven stijgen. Het tempo waaraan het aantal nieuwe besmettingen stijgt, blijft wel verder dalen. Het aantal mensen dat positief blijkt bij een coronatest, neemt toe. Er test nu gemiddeld 5,3 procent positief.

In de week van 21 tot 27 september zijn er in België gemiddeld 1.561,3 bevestigde coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 8 procent in vergelijking met een week eerder, zo blijkt donderdagmorgen uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal mensen dat positief blijkt bij een coronatest, neemt eveneens toe. Gemiddeld werd bij 5,3 procent van de tests een besmetting vastgesteld.

Afgelopen week werden gemiddeld ook 69 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er bijna 13 meer dan zeven dagen geleden. Er liggen momenteel 738 mensen in het ziekenhuis, van wie er 157 op een afdeling intensieve zorgen liggen.

Het aantal overlijdens steeg dan weer tot gemiddeld 5,6 per dag. Een week eerder (14 tot 20 september) waren het er gemiddeld 5.

Sinds het begin van de epidemie, is intussen bij 118.452 mensen in België het coronavirus vastgesteld. Er zijn in totaal al 10.016 mensen overleden na een besmetting met het coronavirus. Dat zijn vijftien overlijdens meer dan woensdagmorgen werd gemeld.