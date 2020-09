Mesaanval Parijs: verdachte aangeklaagd voor poging tot terroristische moord

De hoofdverdachte van de steekpartij die vrijdag plaatsvond in Parijs, is aangeklaagd voor ‘poging tot moord met een terroristisch motief’. Dat heeft het Franse persbureau AFP dinsdag vernomen bij het antiterreurparket.

De 25-jarige verdachte, die afkomstig is uit Pakistan, werd daarnaast ook aangeklaagd voor terroristische samenzwering. Hij werd in voorlopige hechtenis geplaatst.

Bij de mesaanval, vlakbij de oude kantoren van het satirische blad Charlie Hebdo, raakten vrijdagnamiddag twee medewerkers van het mediabedrijf Premières Lignes Télévision zwaargewond.

Die aanval was wel degelijk gericht tegen Charlie Hebdo, zo liet de Franse antiterreurprocureur Jean-François Ricard dinsdag al weten tijdens een persconferentie. De twintiger dacht dat Charlie Hebdo nog op de oude locatie gevestigd was. De aanvaller zou vorige week Pakistaanse video’s hebben bekeken over de recente herpublicatie van de Mohammed-cartoons.

Charlie Hebdo was in januari 2015 het doelwit van een radicaalislamitische aanslag, die het leven kostte aan twaalf mensen. De twee daders werden later gedood door de politie. Drie weken geleden begon het proces tegen hun vermeende handlangers. Het tijdschrift publiceerde toen opnieuw de omstreden cartoons van de profeet Mohammed, wat in verschillende islamitische landen tot protesten leidde.