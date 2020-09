Astana vervangt twee renners in Giro-selectie na coronabesmetting

Astana heeft woensdag bekendgemaakt twee renners in haar selectie voor de Giro, die zaterdag start in Sicilië, te vervangen. Het duo is in nauw contact geweest met ploegmakker Zhandos Bizhigitov, die positief testte op COVID-19 en symptomatisch is. Het gaat om de Kazakken Yuriy Natarov en Vadim Pronskiy. Beiden zouden hun debuut maken in de Giro. Ze worden vervangen door de Deen Jonas Gregaard Wilsly en de Colombiaan Rodrigo Contreras.