Antwerpse politie rolt dertienkoppige bende op die 150.000 euro buit maakte

De Antwerpse lokale recherche heeft na een maandenlang onderzoek een bende opgerold die 150.000 euro buit maakte door phishing, een vorm van internetcriminaliteit. Er waren minstens 46 slachtoffers.

Bij zestien huiszoekingen in Antwerpen, Essen, Schelle en Sint-Jans-Molenbeek zijn woensdag dertien verdachten opgepakt. De bende zou haar slachtoffers van 27 maart tot 3 april vele duizenden euro’s afgetroggeld hebben.

Er was een tekenaar in dienst die nepwebsites bouwde. Een ‘mapster’ stuurde berichten naar mogelijke slachtoffers, zodat die naar de valse website zouden worden geleid en er hun (bank)gegevens zouden achterlaten. De bende zocht ook jongeren die hun bankrekening en bankkaart ter beschikking wilden stellen om er het buitgemaakte geld op te stallen. Zogenaamde ‘cashers’ gingen het geld van die rekeningen afhalen, stonden in voor het witwassen van geld in casino’s, deden online luxe-aankopen of gebruikten speciale moeilijk te traceren betaalkaarten. De meeste leden van de bende waren niet aan hun proefstuk toe.

De Antwerpse politie voerde het onderzoek omdat de bende voornamelijk vanuit Antwerpen opereerde. Woensdag ging ze over tot een reeks simultane huiszoekingen, onder meer ook in de gevangenis in de Begijnenstraat. Dertien personen werden opgepakt, tien onder hen zullen bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid. Het gaat hoofdzakelijk om twintigers. Op vraag van de onderzoeksrechter werd ook in Zweden een 23-jarige man, een Nederlander, van zijn vrijheid beroofd. Voor hem wordt de overlevering gevraagd.

Tijdens de huiszoekingen werden 10.000 euro cash geld, luxegoederen zoals dure merkkledij, accessoires en merkschoenen, ICT-materiaal, bankkaarten, lidkaarten van casino’s en een voertuig in beslag genomen. De politie trof ook ongeveer 1.300 gram cannabis aan.