Eerste persoon die genas van hiv sterft op 54-jarige leeftijd

Timothy Ray Brown was de eerste persoon waarvan bekend is dat hij genezen was van een hiv-infectie. Dinsdag maakte zijn partner Tim Hoeffgen bekend dat Brown overleden is aan kanker.

‘Het is met grote droefheid dat ik aankondig dat Timothy deze namiddag gestorven is’, schreef Hoeffgen op Facebook. ‘Hij was omringd door mezelf en vrienden, na een strijd tegen leukemie van vijf maanden.’

Brown ging de geschiedenis in als ‘de Berlijnse patiënt’, om zijn identiteit te beschermen. Hij kreeg de diagnose van hiv in 1995 in Berlijn, waar hij toen woonde, maar hij was Amerikaan.

In 2007 werd naast hiv ook leukemie vastgesteld bij Brown, en zijn dokter stelde een riskante behandeling voor. De Duitse dokter Huetter, bij wie Brown in behandeling was, besloot het immuunsysteem van zijn patiënt volledig af te breken. Nadien werden stamcellen met een CCR5 mutatie, dat resistent is tegen hiv, getransplanteerd.

‘Ik stopte met het innemen van mijn medicatie op de dag dat ik de transplantatie kreeg, na drie maanden was er geen hiv meer in mijn lichaam’, getuigde hij in 2012 aan de Britse BBC.

Deze behandeling was extreem duur, risicovol en complex, niet het minst omdat heel weinig mensen over de CCR5 mutatie beschikken. Volgens experts kan dit nooit een effectieve behandeling zijn voor andere patiënten, omdat velen simpelweg hun leven zouden riskeren door dit te ondergaan.

De International Aids Society zei dat Brown de wereld hoop gaf, omdat een hiv-genezing wel degelijk mogelijk is.

De transplantatie genas Brown van de leukemie, maar de kanker kwam begin dit jaar. De prognose was slecht, hij had uitzaaiingen naar de hersenen en het ruggenmerg. Die terugval is hem nu fataal geworden.

Intussen is er een tweede persoon van hiv genezen: Adam Castillejo. Hij stond lange tijd bekend als de ‘Londense patiënt’, tot hij dit jaar zijn identiteit zelf bekendmaakte. Hij onderging een vergelijkbare behandeling als Brown en kon stoppen met zijn hiv-medicatie.

Wereldwijd zijn meer dan 37 miljoen mensen besmet met het hiv-virus. De aids-pandemie heeft al meer dan 35 miljoen levens gekost sinds ze uitbrak in de jaren 80.