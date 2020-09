ROLAND GARROS. Titelverdediger Rafael Nadal stoomt door naar derde ronde, ook Thiem en Wawrinka kwalificeren zich

Titelverdediger Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich woensdag vlot geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) van Roland Garros. De 34-jarige Spanjaard klopte in de tweede ronde de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 236) in drie sets: 6-1, 6-0 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 42 minuten.

De Spaanse veelwinnaar neemt het in de derde ronde op tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 35) of Italiaan Stefano Travaglia (ATP 74).

Nadal kan het gravelgrandslam een dertiende keer winnen (na 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 en 2019). Hij heeft ook nog vier keer de US Open, twee keer Wimbledon en een Australian Open op zijn palmares en zou met een twintigste grandslamzege het record van Roger Federer evenaren.

Wawrinka bereikt derde ronde, ook Thiem stoot door

Stan Wawrinka (ATP 17) mag zich opmaken voor de derde ronde (zestiende finales) van Roland Garros. De 35-jarige Zwitser klopte op het gravel in Parijs de Duitser Dominik Köpfer (ATP 61) in de tweede ronde in vier sets: 6-3, 6-2, 3-6 en 6-1. De partij duurde 2 uur en 10 minuten.

Wawrinka, winnaar in Parijs in 2015 en deze editie het zestiende reekshoofd, versloeg eerder in de Franse hoofdstad in een duel der veteranen in de eerste ronde de Brit Andy Murray (ATP 111) in drie vlotte sets (6-1, 6-3 en 6-2). In de volgende ronde wacht voor de Zwitser de Fransman Hugo Gaston (ATP 239), die de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 52) aftroefde in vier sets: 6-4, 7-6 (7/4), 3-6 en 6-2.

Foto: AP

Ook Dominic Thiem (ATP 3) liet zich niet verrassen tegen de Amerikaan Jack Sock (ATP 310) en bereikte de derde ronde. De 27-jarige Oostenrijker haalde het in drie sets: 6-1, 6-3 en 7-6 (8/6). De wedstrijd nam 2 uur en 25 minuten in beslag. Thiem, het derde reekshoofd, kijkt in de derde ronde de Noor Casper Ruud (ATP 25) of Amerikaan Tommy Paul (ATP 58) in de ogen.

De voorbije twee jaar was Thiem telkens verliezend finalist op het Parijse gravel, in de twee jaren voordien was hij er halvefinalist. In New York won hij medio september met de US Open zijn eerste grandslamtoernooi in zijn carrière. Sindsdien was hij niet meer in actie gekomen.

