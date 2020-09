Beke countert kritiek op gebrek aan middelen voor wachtlijsten

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke moest zich woensdag in het Vlaams Parlement verdedigen tegen de kritiek dat de Vlaamse regering geen of onvoldoende extra middelen vrijmaakt voor de wachtlijsten voor personen met een handicap.

Vlaams minister-president Jan Jambon lanceerde maandag in zijn Septemberverklaring zijn relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ met in totaal 4,3 miljard euro eenmalige investeringen.

Maar in het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement ging het woensdag al snel (en uitgebreid) over de wachtlijsten voor personen met een handicap. Alle oppositiepartijen (Vlaams Belang, SP.A, Groen en PVDA) vinden dat de regering onvoldoende middelen vrijmaakt voor die wachtlijsten. Die wachtlijsten zullen op die manier alleen maar aangroeien, is de vrees.

Minister van Welzijn Wouter Beke verdedigde zich tegen die kritiek. Volgens hem was de regering van plan om deze legislatuur 270 miljoen euro extra te investeren voor personen met een handicap. In plaats van die extra middelen de komende jaren in schuifjes vrij te maken, heeft de regering nu beslist die middelen naar voor te trekken en vanaf volgend al 270 miljoen euro extra te voorzien.

Dat maakt volgens Beke dat er over de vier komende jaren heen in totaal 460 miljoen euro extra naar de sector van personen met een handicap zal gaan. ‘De manier waarop we dat gaan doen, zullen we bespreken met de stakeholders, met de gebruikersorganisaties’, aldus Beke.

Zijn de extra middelen voldoende? ‘Nee’, erkent Beke. Maar volgens hem doet deze regering een ongeziene inspanning voor Welzijn. ‘De voorbije 10 jaar is het budget voor personen met een handicap gestegen van 1 miljard euro naar 1,7 miljard euro. De komende vier jaar gaan we daar nog bijna 300 miljoen bij doen. Op 15 jaar is er dus een stijging van 1 naar 2 miljard euro. Noem me één andere groep voor wie het budget op 15 jaar is verdubbeld.’