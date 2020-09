Boek speelt Meghan Markle parten bij rechtszaak over privacy

Meghan Markle moet in haar strijd tegen uitgever Associated Newspapers een tegenslag incasseren. De rechtbank in Londen oordeelde dat de krant de verdediging mag aanpassen, om details van een recent gepubliceerd boek toe te voegen.

Het roddelblad ‘Mail on Sunday’, dat eigendom is van Associated Newspapers, werd in oktober vorig jaar voor de rechter gedaagd door Markle, nadat de krant stukken uit een handgeschreven brief van de hertogin aan haar vader had gepubliceerd in 2018.

De rechtszaak staat gepland voor volgend jaar, maar de Mail vroeg toestemming om hun zaak aan te passen, met als argument dat prins Harry en Meghan Markle hadden meegewerkt aan een biografie over hen. Het boek ‘Finding freedom’ werd gepubliceerd in augustus van dit jaar. Volgens de krant bewijst dit dat Markle zelf ook haar privéleven, en onderdelen uit de handgeschreven brief, wilde delen, met als doel zichzelf in een positief licht te zetten. Volgens de advocaat van de krant, Antony White, konden de details uit het boek enkel komen van het koppel zelf, of vrienden die dicht bij hen staan. ‘Het lijkt er sterk op dat dit boek geschreven werd met hun medewerking’, zei hij.

Prins Harry en Markle zelf ontkennen enige medewerking, en volgens hun advocaat, Justin Rushbrooke, heeft de Mail geen enkel bewijs van de samenwerking. Een van de auteurs van het boek Finding freedom, Omid Scobie, getuigde dat het koppel geen toestemming had gegeven voor de publicatie en dat ze niet geïnterviewd werden. Rushbrooke vroeg het hof de speculatieve claims dan ook niet toe te laten, maar rechter Francesca Kaye oordeelde dat de amendementen van de Mail ‘niet volledig onbetwistbaar’ zijn.

Deze beslissing is de tweede tegenslag voor Markle, nadat het hof in mei al besliste dat haar claim, dat de krant oneerlijk had gehandeld en de ruzie tussen haar vader had opgestookt, verwierp. Markle haalde wel al een juridische slag thuis, toen de rechter akkoord ging dat de identiteit van vijf vrienden, die anonieme interviews gaven aan het magazine People, niet openbaar mocht worden gemaakt.

Volgens de Mail was de publicatie van de handgeschreven brief een reactie op die interviews, maar Markles team blijft erbij dat ze geen toestemming had gegeven dat haar vrienden die interviews gaven.

De rechtszaak staat gepland voor 11 januari en zou tussen de zeven en tien dagen duren.