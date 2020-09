Bevestigd: de Amstel Gold Race gaat dit jaar niet door

De kogel is door de kerk, de Amstel Gold Race zal dit jaar niet plaatsvinden. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. De annulering is het gevolg van de nieuwe strenge coronamaatregelen in Nederland. “De drie betrokken gemeenten (Eijsden-Margraten, Maastricht en Valkenburg aan de Geul) en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben geconcludeerd dat de organisatie niet haalbaar is binnen de kaders van de nieuw aangekondigde landelijke maatregelen, waarbij geldt dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden”, zo staat te lezen in de persmededeling.

Het waren hectische weken voor de organisatie van de Amstel Gold Race. Om te voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften werd het parcours al aangepast, omdat de passage door Zuid-Limburg onhaalbaar bleek. Er werd een nieuw plan ontwikkeld met een kleinere omloop van 16,9 kilometer, en parcours en het gebied rondom het parcours zouden hermetisch afgesloten worden voor publiek. De start werd zelfs verplaatst van het stadscentrum van Maastricht naar het stadion van voetbalclub MVV om het makkelijker publieksvrij te houden.

Maar maandag maakte de Nederlandse overheid nog strengere maatregelen bekend om het fors stijgende aantal coronabesmettingen in het land in te dijken. De belangrijkste maatregel: geen publiek bij sportwedstrijden. “Daardoor werd het een schier onmogelijke opdracht”, aldus Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race. “Vanaf dinsdagochtend hebben wij overlegd met vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio en de gemeenten. In hun uiteindelijke afweging hebben de burgemeesters de onmogelijkheid van de garantie van géén publiek vastgesteld. Natuurlijk kunnen we niet anders dan deze afweging respecteren, hoe erg we daar ook van balen. Het weerhoudt ons er natuurlijk niet van om volgend jaar terug te keren met een fantastische koers.”

Vorig jaar won Mathieu van der Poel de Nederlandse klassieker, hij zal nog een jaar langer moeten wachten op een opvolger.