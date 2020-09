Voorbije twee weken 1.620 leerlingen besmet: ‘Vooral in de grote steden zien we veel besmettingen’

De voorbije twee weken legden 1.620 leerlingen een positieve covid-19-test af. Ook 286 leerkrachten raakten besmet. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Sinds de start van het schooljaar raakten 2.258 leerlingen besmet met het coronavirus. Het gros van die besmettingen vond de voorbije twee weken plaats. Tussen 14 en 27 september raakten 1.620 leerlingen besmet. 11.259 leerlingen moesten de voorbije twee weken in quarantaine. De cijfers zijn verzameld door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s). Het CLB staat in voor het contactonderzoek in de scholen.

Twee weken geleden werden voor het eerst cijfers vrijgegeven. Toen bleek dat 638 leerlingen en 86 leerkrachten besmet raakten met covid-19. 4.646 kinderen en volwassenen moesten toen al in quarantaine. Hoewel het om relatief erg lage percentages gaat (0,14 procent van de leerlingen raakte de laatste twee weken besmet, 0,17 procent van de leerkrachten), zitten de cijfers duidelijk in de lift.

‘Geen grote bron van besmettingen’

Ondanks de stijging reageren de CLB’s en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voorzichtig positief. ‘Net als in de rest van de samenleving zien we meer besmettingen en meer quarantaines, maar de scholen zijn geen grote bron van besmettingen: noch voor leerlingen, noch voor leerkrachten’, zegt de onderwijsminister. ‘Deze cijfers sterken mij in de overtuiging dat we de scholen moeten openhouden.’

‘Scholen moeten de veiligheidsmaatregelen zeker blijven volhouden’, zegt Stefan Grielens van het Vrij CLB Netwerk. ‘Als scholen voldoende verluchten en de basisregels respecteren, lijken de besmettingen binnen de schoolmuren mee te vallen.’

Er is voorlopig nog geen verder onderzoek naar clusters op scholen. Ook een opdeling maken tussen het lager en secundair onderwijs is volgens het kabinet-Weyts onmogelijk.

Antwerpen uitschieter

De CLB’s vragen besmette leerlingen waarom ze zich hebben laten testen. ‘Daaruit blijkt dat de aanleiding in de meeste situaties een positief geval in de familie is’, zegt Grielens. ‘Op de tweede plaats komt het hebben van symptomen, en pas daarna – een relatief kleine groep – volgt het testen nadat de leerling zelf in quarantaine is gezet.’

Regionaal zijn er grote verschillen. Bijna de helft van alle besmettingen vond plaats in de provincie Antwerpen, zowel bij de leerlingen als de leerkrachten. Bij de leerlingen gaat het om 45 procent (737 van de 1.620), bij de leerkrachten om 43 procent van alle gevallen in Vlaanderen (123 van de 286). ‘Vooral in de grote steden zien we veel besmettingen’, zegt Grielens. De CLB’s in Gent, Brussel en Antwerpen hebben het de voorbije weken erg druk gehad. ‘Daar is de druk groot’, bevestigt Grielens.