Laatste uren om gratis treintickets aan te vragen

Wie nog een gratis twaalfrittenkaart wil aanvragen bij spoorwegmaatschappij NMBS, moet zich stilaan beginnen haasten. Woensdag om middernacht loopt de aanvraagperiode af.

De ‘Hello Belgium Railpass’ geeft vanaf 5 oktober recht op twee gratis treintrajecten per maand - of één heen-en-terugreis - en dat gedurende zes maanden. De gratis ritten zijn bedoeld om de Belgische toeristische sector een duwtje in de rug te geven.

De treinkaart aanvragen kan op www.hello-belgium.be. Je hebt er je rijksregisternummer voor nodig. De gratis ritten zijn bedoeld voor iedereen ouder dan 12 jaar. Ook wie de komende maanden 12 jaar wordt, moet de kaart nu aanvragen.

Een week geleden had de NMBS 2,3 miljoen aanvragen gekregen, goed voor potentieel bijna 28 miljoen gratis ritten.

De kaart zal op naam staan. Wie ervan gebruik wil maken, moet de kaart invullen voor hij of zij op de trein stapt en moet ook de identiteitskaart tonen aan de treinbegeleider. De kaart is geldig voor elke reis met NMBS-treinen tussen twee Belgische stations, maar op weekdagen pas vanaf 9.00 uur.