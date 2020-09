Opnieuw een veldrit minder op de kalender: ook Kasteelcross in Zonnebeke wordt afgelast omwille van corona

Het veldritseizoen is amper begonnen, maar het regent afgelastingen door het coronavirus. Eerder raakte al bekend dat onder meer de Wereldbeker-cross van Koksijde deze winter niet zal plaatsvinden, woensdag werd aangekondigd dat de Kasteelcross in Zonnebeke hetzelfde lot is beschoren. “We willen de toekomst van de wedstrijd niet hypothekeren”, klinkt het.

De Kasteelcross in Zonnebeke is sinds 1987 een vaste waarde op de veldritkalender, maar het coronavirus zorgt er nu voor dat er in het seizoen 2020-2021 geen editie zal zijn. De wedstrijd stond gepland op 23 december, maar valt dus in het water. “Deze beslissing werd genomen door onze organisatie omdat wij de toekomst van de Kasteelcross niet willen hypothekeren”, aldus het bestuur van veloclub ‘Eendracht maakt Macht’ in een persbericht. “Met de huidige veiligheidsmaatregelen wordt onder anderen het aantal toeschouwers beperkt en is het eveneens niet mogelijk om een normaal VIP-arrangement aan te bieden. Onze organisatie is sterk afhankelijk van beide bronnen van inkomsten.” Ook de bezorgdheid over de gezondheid van de renners speelde een rol in de beslissing. “Op dit ogenblik kunnen wij de evolutie van de coronacrisis en de impact ervan niet inschatten.”

Pech voor de Kasteelcross, want door de samenwerking met Golazo zou er voor het eerst een live-uitzending op televisie zijn. “Het is daarom dubbel spijtig dat we ons event moeten annuleren. Maar we hopen volgend jaar sterker terug te komen, met dank aan dit partnership”, klinkt het hoopvol. “We zijn alvast gestart met de voorbereidingen voor de volgende editie.