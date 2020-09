Betogen in Israël mag maximum één kilometer van thuis

Het Israëlische parlement heeft woensdag een wet goedgekeurd die de aanhoudende protesten zo goed als verbiedt. Met de nieuwe wet zouden betogers niet verder dan een kilometer van huis mogen betogen.

Het parlement in Israël heeft woensdagochtend een wijziging in hun covid-19 wetgeving goedgekeurd. Hierdoor kunnen demonstranten niet meer dan één kilometer van hun huis betogen. De demonstranten protesteren al enkele maanden aan een stuk. Ze willen dat Netanyahu zijn post opgeeft omdat hij verdacht wordt van corruptie.

Israël heeft afgelopen week wegens stijgende besmettingen een tweede lockdown aangekondigd. Zijn tegenstanders zijn het niet eens met de nieuwe maatregel die de protesten beperkt. Volgens hen is deze wet een poging van premier Netanyahu om een eind te maken aan de wekelijkse protesten. Het parlement daarentegen zegt dat de wet bedoeld is om de stijgende covid-19 besmettingen in bedwang te houden.