Commentaar | België strompelt verder

Tout ça pour ça? Bijna 500 dagen na de verkiezingen staat er eindelijk een nieuwe federale regering. Het is de coalitie waarvoor Bart De Wever, de grootste verliezer van die verkiezingen, al in het eerste voorzittersdebat dreigend waarschuwde. Een regering zonder zijn partij en dus zonder Vlaamse meerderheid. De regering die zich al op de verkiezingsavond aftekende. De regering die onvermijdelijk was als hij geen coalitie rond de as PS/N-VA op de been zou kunnen brengen ter vervanging van de Zweedse coalitie, die hij eind 2018 had verlaten en die vervolgens in de verkiezingen haar meerderheid verloor.

Het is ook de regering die zowat een jaar geleden al eens in de steigers stond, maar verhinderd werd door Open VLD, de partij die nu de leiding neemt. Het enige verschil is dat Gwendolyn Rutten toen te gretig de hand naar het premierschap uitstak en op een intern manoeuvre botste dat vandaag zijn beslag krijgt. De sequentie van gebeurtenissen die ertoe leidde dat Alexander De Croo de nieuwe federale premier is geworden, getuigt bij een terugblik van een zelden vertoond strategisch cynisme.

Raadselachtiger is de redenering waarmee de uitgedunde CD&V-top rond voorzitter Joachim Coens in dit verhaal stapt. Alle redenen om dat niet te doen, staan nog overeind. Ongedekt op de Vlaamse flank, overbodig voor de vorming van een meerderheid, zonder zichtbare trofee en vooral: ongemakkelijke gast op andermans feestje, dat van paars-groen. Vanavond moet blijken of de achterban daarin meegaat. Maar nu nog afhaken zou de partij helemaal destabiliseren.

Onverbiddelijke logica

Voor de politici die verheugd bij het kraambed staan, schuilt er een onverbiddelijke logica in dit verhaal. Ze vertellen elkaar en zichzelf dat wat ze voor elkaar brachten, historisch en noodzakelijk is. Hun oogjes zijn klein na een doorwaakte nacht. Maar in hun hart voelen ze zich al staatslieden.

De waarheid is prozaïscher. Het programma dat de nieuwe regering voorlegt, lijkt in essentie een centrumtekst die de sherpa’s ook in anderhalve werkdag hadden kunnen neerpennen. Alleen het wazige voor meervoudige uitleg geschikt maken, nam tijd. De contouren ervan worden bepaald door de coronacrisis en de budgettaire ruimte die er, paradoxaal genoeg, door is ontstaan. Hoe groter de problemen, hoe gemakkelijker de oplossing: geld uitgeven en hopen dat het wat wordt. Een andere coalitie zou ongeveer met hetzelfde naar voren zijn gekomen.

Er gaat vandaag geen rilling van hooggestemde verwachtingen door het land. Dit is 1999 niet. Het politieke bedrijf heeft de afgelopen maanden ontzettende averij opgelopen. Dat treft alle partijen die met het beleid verbonden zijn, of ze nu tijdelijk in de federale oppositie zijn of niet. Het grote geluk van de Vivaldi-regeringspartijen is dat ze de kans krijgen om geld uit te geven dat er niet is en mogen hopen hun naam te verbinden aan een gestaag herstel. De regering-De Croo houdt haar eigen lot in de hand. Het is niet de oppositie die haar kan doen wankelen. Alleen als ze zelf onvoldoende cohesie vertoont, roept ze de ondergang op. Het is een schoolvoorbeeld van een verstandshuwelijk.

België strompelt dus verder. Zijn complexe systeem is bijna twee jaar lang zwaar op de proef gesteld, maar blijkt eens te meer robuuster dan gedacht. Het zal ook na vandaag niet grondig worden hervormd. Zoals de verkiezingsuitslag al aankondigde, gaat het beleid voortaan wat meer over links dan het vorige. Maar de bandbreedte is beperkt. It’s not today que le ciel nous tombera sur la tête, zeggen we Plastic Bertrand nog maar eens na.