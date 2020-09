De Croo: ‘Hardheid heeft nooit iemand vooruitgeholpen’

Respect. Dat is volgens formateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD) het toverwoord van deze nieuwe federale coalitie. ‘We leven in een prachtig land, waarin we meer kunnen doen door de handen in elkaar te slaan.’

Nadat formateurs Paul Magnette en Alexander De Croo vanochtend verslag hadden uitgebracht bij de koning, volgde een gezamenlijke verklaring. ‘We hebben gedaan wat lang, te lang, onmogelijk leek in ons land: het vormen van een federale regering’, stak toekomstig premier De Croo van wal.

‘We staan hier op een moment waarop bijzonder veel mensen het zwaar hebben. Onzekerheid, scholen die moeten sluiten, mensen die (tijdelijk) hun job zijn verloren, maar vooral doordat zoveel gezinnen afscheid hebben moeten nemen van familie, vrienden en buren. Het heeft ons allemaal getekend’, aldus De Croo. ‘Maar we hebben ook veel mooie dingen gezien: mensen in de zorg maar ook erbuiten, die niet aan de kant zijn blijven staan, maar alles uit de kast hebben gehaald. Het toont in wat voor een prachtig land wij leven. Een land waarin we erin slagen om de handen in elkaar te slaan en zo meer te doen dan we ooit alleen hadden kunnen bereiken.’

‘We hebben nood aan een sterk plan’, ging de toekomstige eerste minister verder. ‘We hebben de voorbije maanden onwaarschijnlijk veel werk geleverd om iedereen te beschermen tegen de impact van die crisis. Maar met een volwaardige regering kunnen we veel meer doen. Meer richting en vertrouwen geven en meer zaken plannen op lange termijn, waardoor we opnieuw recht kunnen staan. We hebben als land al voor hetere vuren gestaan, maar zijn er altijd sterker uitgekomen.’

‘Ik besef dat veel mensen sceptisch zijn over deze regering, ik heb daar respect voor’, besloot De Croo. ‘Het is aan ons om zij die vandaag twijfelen, te overtuigen van wat we voor deze samenleving willen doen. Dit akkoord is een startpunt voor een andere manier om aan politiek te doen, met meer pragmatisme, meer samenwerking en vooral meer respect. Meer respect voor elkaar en voor andere meningen, iets wat we misschien niet genoeg hebben op de moeilijke momenten. Want de hardheid heeft nooit iemand vooruitgeholpen. Dat respect voelde ik ook bij de partijen rond de tafel.’

Magnette: ‘Ploeg met veel talent waarin collectief vooropstaat’

‘We moeten dit team nu doen werken, we moeten nog wat roderen en het zal niet gemakkelijk worden’, besefte ook formateur Paul Magnette. Maar de partijen in deze ploeg hebben elkaar leren respecteren, er zit veel talent in en het collectief komt op de eerste plaats.’

‘We hebben in dit land voor alles nood aan sereniteit en respect’, ging Magnette verder. ‘Er is nood aan politici die er niet zijn om ruzie te maken, maar die ten dienste staan van de bevolking. De verwachtingen zijn enorm, en wij moeten het goede voorbeeld geven. We hebben dat de voorbije 16 maanden niet altijd gedaan, maar ik hoop dat we het de voorbije dagen toch al enigszins hebben kunnen rechtzetten.’

‘We hebben een mooi project dat ons land samenhoudt, de diversiteit, de wil om alle lagen van de samenleving en mensen van alle afkomsten erop vooruit te laten gaan en samen in dezelfde richting te krijgen, en de wil om de klimaatverandering aan te pakken’, aldus Magnette.

De PS-voorzitter richtte zich tot slot nog expliciet tot de toekomstige premier: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de komende jaren een groot succes worden. Ik wens je veel succes toe, Alexander.’