Gezinnen met kinderen worden niet meer opgesloten

Minderjarigen mogen niet meer worden opgesloten. Alternatieve maatregelen moeten vermijden dat gezinnen daarvan misbruik maken om niet terug te keren.

De Vivaldi-ploeg maakte de afspraak dat de toon en stijl van het asiel- en migratiebeleid moet veranderen, maar het beleid van de voorbije regeringen wordt in grote lijnen voortgezet, met een focus op kortere procedures (binnen de zes maanden) en een efficiënter terugkeerbeleid.

Het masterplan voor gesloten centra dat door Michel I in gang werd gezet, wordt uitgevoerd: dat wil zeggen dat het aantal plaatsen in gesloten centra voor sans-papiers wordt uitgebreid, maar minderjarigen kunnen niet meer worden vastgehouden. De regering zal tegelijkertijd alternatieve maatregelen nemen om te vermijden dat gezinnen dit misbruiken om hun terugkeer onmogelijk te maken. Mogelijke alternatieven voor opsluiting van sans-papiers zullen worden ontwikkeld. Het gaat bijvoorbeeld om elektronisch toezicht, huisarrest, eventueel het betalen van een financiële waarborg en regelmatige administratieve en/of politionele controles. Over de controversiële wet op de woonstbetredingen staat niets het regeerakkoord.

Het hoofdstuk over asiel en migratie zegt dat België zijn internationale verplichtingen zal nakomen en refereert aan mensenrechtenverdragen en het Global Compact for Migration, het VN-Migratiepact, waarover de regering Michel I eind 2018 is gevallen. Wie in nood is, moet bescherming kunnen krijgen. Bijzondere aandacht gaat naar kwetsbaren, zoals kinderen en holebi’s. Ons land engageert zich ook om de beloftes rond hervestiging van vluchtelingen na te komen. Voor 2018-19 engageerde ons land zich om 2.000 vluchtelingen uit kampen buiten Europa te hervestigen, amper de helft daarvan werd uitgevoerd.

Net als voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) probeert ook de Vivaldi-ploeg werk te maken van een nieuw asiel- en migratiewetboek. De procedures moeten kort zijn, met respect voor beroepsprocedures en meervoudige asielaanvragers. Of dat betekent dat zij weer recht op opvang hebben, een recht dat nu fors ingeperkt is, staat niet met zo veel woorden in de tekst.

Het opvangnetwerk van Fedasil moet voldoende bufferplaatsen hebben. Kwetsbare groepen gaan zo veel mogelijk naar kleinschalige en individuele opvang. Alle migratiediensten, ook de Dienst Vreemdelingenzaken, worden geaudit.

Na het debacle met humanitaire visa onder Theo Francken zullen humanitaire visa transparanter worden uitgereikt. Het parlement zal daarbij betrokken worden. Ook terugname-akkoorden met andere landen zullen aan het parlement worden overgemaakt, zodat die achter gesloten deuren kunnen worden besproken.

Ook de strijd tegen transmigratie, vooral tegen de overlast langs de snelwegparkings en de criminele smokkelnetwerken, krijgt bijzondere aandacht.

In de tekst staat niet met zo veel woorden dat de regels voor gezinshereniging worden verstrengd. Er zal eerst een benchmark met buurlanden zoals Nederland en Frankrijk worden gedaan om de wettelijke criteria te vergelijken. Nadien worden de regels indien nodig herzien.

Een nieuwigheid tot slot is dat men wil proberen om migranten die in ons land aankomen van bij het begin beter te oriënteren, ofwel naar een asielaanvraag ofwel naar terugkeer. Ze moeten in hun keuze worden begeleid. De federale regering zal daarvoor pilootprojecten financieren, in samenwerking met Fedasil, grote steden, sociale voorzieningen en ngo’s.