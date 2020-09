Het crisiscentrum geeft meer uitleg over de recente cijfers en de lancering van de corona-app Coronalert die vanaf vandaag gedownload kan worden. ‘Ik wil vandaag iedereen oproepen om de applicatie te downloaden’ zegt de voorzitter van het interfederaal comité testing & tracing Karine Moykens.

De afgelopen zeven dagen zijn er gemiddeld 1.551 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld in België. Het aantal besmettingen is daarmee een kleine 9 procent gestegen met afgelopen week. Hoewel de besmettingen niet verder te lijken stijgen, blijft het percentage van het aantal positieve testen hoog met 5,3 procent. ‘Dit bewijst dat het virus nog intens circuleert op ons grondgebied’, zegt viroloog Steven Van Gucht.

In het Brussels Hoofdstelijk Gewest ligt het aantal besmettingen nog altijd het hoogst. Een vijfde van alle nieuwe besmettingen in ons land komen uit Brussel. Na Brussel volgen de provincies Antwerpen en Luik.

10.000 overlijdens

‘Vandaag werd de kaap van 10.000 overlijdens in ons land overschreden. Elk van deze overlijdens betekent een verlies en diep verdriet dat niet in cijfers gevat kan worden’, zegt Van Gucht.

Het aantal overlijdens in ons land steeg met een gemiddelde van drie overlijdens per dag vorige week naar gemiddeld vier overlijdens per dag. ‘De toename van de besmettingen uit zich nu dus in het aantal overlijdens.’

Coronalert

Vanaf vandaag kan iedereen de corona-app Coronalert downloaden op hun smartphone. De afgelopen weken werd de applicatie door 17.000 mensen getest. De gebruikers gaven de applicatie een score van vier op vijf en Coronalert zou ook gebruiksvriendelijk zijn voor slechtzienden. ‘Maar de app zal enkel effect hebben als voldoende mensen het gebruiken. Daarom wil ik iedereen vandaag oproepen om de app te downloaden’, klinkt het.

De app houdt rekening met uw privacy en wisselt enkel willekeurige codes uit via bluetooth. Als een contactonderzoeker u contacteert, kunt u enkel namen doorgeven van mensen die u kent. De app daarentegen wisselt codes uit met mensen waarmee u bijvoorbeeld in de supermarkt nauw contact mee hebt gehad. Deze mensen krijgen een anonieme melding en weten dus niet wie u bent.

Meer info over de app Coronalert vindt u hier.