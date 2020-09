In de reacties op het bereikte akkoord zijn de Vivaldi-partijen vooral tevreden dat er eindelijk een regering is. De N-VA en Vlaams Belang laken het gebrek aan Vlaamse meerderheid. ‘2 zeteltjes, deze regering vertegenwoordigt 48 procent van de Vlaamse stemmen’, benadrukte Egbert Lachaert (Open VLD).

Open VLD-voorzitter Lachaert was woensdagochtend de eerste die reageerde: ‘Er is een uitgebreid regeerakkoord om na al die maanden stilstand, 16 maanden, eindelijk een federale regering te hebben met een meerderheid in de Kamer. Daar hebben we hard aan gewerkt.’

Lachaert wilde niet te zwaar tillen aan het feit dat de regering geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant. ‘Twee zeteltjes, 48 procent van de stemmen in Vlaanderen. Het slechtste voor Vlaanderen zou zijn dat er geen meerderheid is en geen regering.’

Dat deed de toekomstige oppositie echter wel. Theo Francken (N-VA) riep op Twitter iedereen op om de Vlaamse vlag buiten te hangen. ‘Geen Vlaamse meerderheid. Geen confederale omslag. Geen democratische legitimiteit in Vlaanderen. We zullen dit project bestrijden ter land, ter zee en in de lucht. Van Opgrimbie tot De Panne.’

Paarsgroene regering geland. Vlaamse leeuw uitgehangen. Uit protest.

Geen Vl meerderheid.

Geen confederale omslag.

Geen democr legitimiteit in Vl.



We z dit project bestrijden ter land, ter zee en id lucht. Van Opgrimbie tot De Panne.



Hang uw vlag ook uit en post een foto! ?? pic.twitter.com/sHeH2welAU — Theo Francken MP (@FranckenTheo) September 30, 2020

‘Een vlag uithangen is niet moeilijk. Maar echte Vlaamse leeuwen maken een regering, als het land daar om smeekt’, reageerde Wouter De Vriendt (Groen) al snel. ‘Echte Vlaamse leeuwen maken geen regering zonder Vlaamse meerderheid’, kaatste Francken de bal terug.

Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken toonde zich op Twitter strijdvaardig: ‘Vivaldi is klaar (voor de postjes). Vlaams Belang is klaar om het verzet te organiseren.’

‘Fundamenteel verschil tussen vooruitgang en doodlopend straatje’

‘Andermaal bewezen: met een combinatie van IQ en vooral EQ geraak je in de politiek veel verder dan met pseudo-strategische strijdplannen’, diende Sven Gatz (Open VLD) de critici van antwoord. ‘Het fundamentele verschil tussen vooruitgang en een doodlopend straatje.’

Toch waren niet alle Vlaamse liberalen het daar mee eens. Ward Vergote, burgemeester van het West-Vlaamse Moorslede, liet woensdagochtend meteen weten dat hij zijn lidmaatschap bij Open VLD niet meer zal verlengen. ‘In deze coalitie kan ik me echt niet vinden.’

‘Eindelijk een regering! Na te veel maanden van politieke stilstand’, toonde SP.A-Kamerfractieleider Meryame Kitir zich wel opgelucht. ‘Maar vooral keihard werken van onze voorzitter met telkens de focus op inhoud.’

Eindelijk een regering! Na teveel maanden van politieke stilstand. Maar vooral keihard werken van onze voorzitter met telkens de focus op inhoud. Eindelijk kan ons land vooruit!" @sp_a pic.twitter.com/CrGrfLYPwg — Meryame Kitir (@MeryameKitir) September 30, 2020

Ten slotte toonde ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci zich tevreden met het akkoord: ‘Groen onderhandelde samen met 6 andere partijen een sterk en ambitieus akkoord, dat verzekert dat niemand achterblijft.’