En op het einde wint Alexander

Eindelijk laat Alexander De Croo (Open VLD) zijn voornaam voluit schitteren. Na een loopbaan waarbij hij zelden het achterste van zijn tong liet zien, spreekt hij straks namens heel België, als premier van de Vivaldi-regering.

Enkele weken geleden onderging moeder Françoise Desguin een kleine operatie aan haar rug. Met zijn veldbedje klom Alexander De Croo over de haag om bij vader Herman te logeren, als gezelschap in het grote huis van de minister van Staat. Het typeert de premier: een familieman – dinsdag en donderdag brengt hij zijn kinderen Tobias (11) en Gabriël (8) naar school – met een hechte vaderband. Daarom telt een De Croo altijd dubbel. Niet alleen grenzen de tuinen aan elkaar, ze luisteren met vier oren, ze spreken met twee monden, ze zijn altijd op twee plaatsen tegelijk.

Na een loopbaan van tien jaar treedt Alexander De Croo (44) definitief uit vaders slagschaduw. Niemand onderschat zijn talent, als sterke communicator in de twee landstalen boezemt hij vertrouwen in. Zijn persoonlijkheid kan met alle concullega’s door een deur. Als geen ander houdt hij zich op de achtergrond om op het geschikte moment, wanneer de route is uitgestippeld, de leiding te claimen. Ook zijn jeugdige uitstraling maakt De Croo geknipt om de bonte Vivaldi-coalitie te animeren.

Volg het meest recente politieke nieuws in de regeringsblog van De Standaard

Een voor een zag hij zijn concurrenten sneuvelen. Niemand nam de kandidatuur van Hilde Crevits (CD&V) echt serieus, zij moest Koen Geens doen vergeten die ontmoedigd had afgehaakt voor het ministerschap. Afgelopen zaterdag gooide ook Sophie Wilmès (MR) de handdoek, de huidige premier is moegestreden en voelde plaatsvervangende gêne wanneer haar voorzitter Georges-Louis Bouchez weigerde haar te lossen. Begin vorige week trachtte Open VLD De Croo als enige formateur te lanceren, toen Vivaldi op kapseizen stond. Maar PS-voorzitter Paul Magnette liet zich nog niet uit het wiel rijden. Het was slechts een kwestie van tijd.

Stekker

In 2009 verschijnt hij uit het niets. ‘Zou je ook kandidaat zijn als je Alexander Janssens heette?’, vraagt voormalig Vlaams minister Marino Keulen smalend. ‘Gaan we persoonlijk worden? Komaan zeg.’ De Croo voelt zich beledigd. Zijn wraak smaakt zoet. De gedoodverfde opvolger van Bart Somers lijdt een gênante nederlaag. Opnieuw rekenen de Open VLD-leden bij een voorzittersverkiezing genadeloos af met de clan Verhofstadt door terug te grijpen naar het donkerblauwe ideaalbeeld. In 1995 onderging Patrick Dewael hetzelfde lot, toen met vader De Croo als onverwachte triomfator.

Toeval kleurt elk succes. Open VLD verloor stevig bij de Vlaamse verkiezingen, voorzitter Somers beseft dat zijn hoofd op het kapblok ligt en vlucht naar Mechelen. Guy Verhofstadt ordonneert dat twee sidekicks de kandidaten moeten flankeren. De Croo amuseert zich volop als ondernemer bij zijn digitale start-up Darts-IP. Voordien werkte de handelsingenieur (grote onderscheiding, VUB en Solvay Business School) bij de Boston Consulting Group, inclusief een verblijf van twee jaar in Chicago (MBA, Kellogg School of Management).

Zelfs zijn vader ziet eerder dochter Ariane in de politiek stappen. Maar Alexander wordt druk gesolliciteerd als sidekick, want graag venten kandidaten zijn achternaam uit. De jonge dertiger, die enkel uit interesse wat partijcongressen bijwoonde, weifelt. Bij de Europese verkiezingen stak hij op een onverkiesbare plaats al even zijn teen in het water, met succes. Als hij dan toch zo goed in de markt ligt, kan hij beter zelf de oppergaai ambiëren. Een drastische carrièreswitch volgt. Zijn achternaam zet hem in poleposition, talloze debatten etaleren een zekere aanleg.

In 2009 verschijnt De Croo uit het niets als kandidaat-voorzitter voor Open VLD, en hij wint nog ook. De wittebroodsweken blijven uit. De Croo excelleert door in 2010 de stekker uit de regering-Leterme te trekken. De roekeloze en ondoordachte zet zal hem jaren achtervolgen, ze legt de rode loper voor een eclatante N-VA-overwinning. Uiterst moeizame onderhandelingen leiden naar een klassieke tripartite met Elio Di Rupo (PS) als premier. De voorzitter stuurt partner in crime Vincent Van Quickenborne als vicepremier. Vanuit het niets lanceert hij Maggie De Block als staatssecretaris voor Asiel. Rijzende ster Gwendolyn Rutten, zijn tegenkandidaat in 2009, legt het af tegen een backbencher die heel haar achterban voor De Croo heeft opgetrommeld.

Foto: Jimmy Kets

Met vader De Croo, in 2011. Foto: Jimmy Kets

Degradatie

Onder de beukende N-VA-kritiek voelt Open VLD zich doodongelukkig. Het gaat van kwaad naar erger, De Croo’s jeunisme ondermijnt zijn geloofwaardigheid. Hij wordt het slachtoffer van hooggespannen verwachtingen die hij niet kan waarmaken. Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 lopen voor geen meter. Een reshuffle brengt redding. Van Quickenborne, de donkerblauwe kritiek op zijn regeringswerk moe, vlucht naar Kortrijk. De Croo neemt zijn portefeuille over.

Achteraf gezien vinden zelfs zijn naasten hem ongeschikt als voorzitter, inhoudelijk en karakterieel. Een handelsingenieur denkt pragmatisch en oplossingsgericht. De Croo is niet de man van de ideologische traktaten of de burgermanifesten. Hij spiegelt zich aan wijlen voetbaltrainer Raymond Goethals: Nie zievere… Speile! Zijn raadselachtige inborst helpt niet, hij laat zelden in zijn kaarten kijken. De Croo heeft de ongewone gave om iedereen het gevoel te geven dat ze het bij het juiste eind hebben. Bij conflicten schuilt hij tot het stof is neergedwarreld. Onder dergelijk leiderschap loopt de partij verloren.

Ook zijn ongeduld speelt in het voordeel van een uitvoerend mandaat. Als nieuwe voorzitter overtuigt Rutten hem om elk voorbehoud te laten varen, De Croo smijt zich voor 200 procent. Elke onderhandeling snijdt hij met veel tromgeroffel aan, liberale posities verdedigt hij met vuur. Het eindresultaat oogt dikwijls – tot groot jolijt van de N-VA-oppositie – onliberaal: met de verhoging van de taks op de liquidatiebonus of de fiscalisering van de bedrijfswagens als ‘pestbelastingen’.

Tussen de vicepremier en de voorzitter ontstaat een verstandhouding die pas in de herfst van 2019 sneuvelt. Ze zijn erg complementair: zij wat hoekig, hij erg afgerond. Rutten – ooit kabinetschef van Vlaams minister Fientje Moerman – focust op Vlaanderen, De Croo krijgt federaal de leiding. Nooit speelt ze voor schoonmoeder, steevast verdedigt ze haar vicepremier. Plots verschijnt er een kaper op de kust. Op Asiel bouwt Maggie De Block een ongeziene populariteit op. Rutten ziet een kans en kiest De Block als nationaal uithangbord, een gok met een paybackrandje. Totaal onverwacht zakt De Croo in de pikorde. De degradatie verwordt tot een open zenuw.

De Croo met Gwendolyn Rutten en Maggie De Block, in 2014. Foto: Photo News

Meedogenloos

De voluntaristische campagne rond de arts uit Merchtem in 2014 wordt een triomf. De Block wordt in Vlaams-Brabant de onbetwiste stemmenkampioen, tegen alle verwachtingen in wint Open VLD een zetel. Met zijn drieën spreken ze af dat De Block bij de verdeling van de mandaten in de regering-Michel als eerste mag kiezen. Ze laat het vicepremierschap aan De Croo, als wederdienst voor 2011, maar pakt met Sociale Zaken en Volksgezondheid haar ‘droomdepartement’.

De Croo rest ontwikkelingssamenwerking en digitale agenda. Onder druk van sommige media en zijn entourage pruilt hij binnenskamers, al mag dat worden gezegd noch geschreven. Pas als de N-VA na de Marrakech-saga eind 2018 uit de regering stapt en hij Financiën overneemt, voelt hij zich echt naar waarde geschat.

De vicepremier vecht heroïsche robbertjes uit met CD&V-collega Kris Peeters. Op het vlak van fiscaliteit en arbeidsverhoudingen speelt zijn diepblauwe inborst. Voor De Croo telt de primauteit van de politiek, aan sociaal overleg heeft hij een broertje dood. Hij mag dan niet als wraakzuchtig bekendstaan, enige meedogenloosheid is hem niet vreemd. Na een akkoord over de taxshift laat hij de zogeheten shitlist van Peeters – een rist potentiële lastenverhogingen om de impact te neutraliseren – lekken. Het komt niet meer goed tussen de twee.

Geen kans laat De Croo onbenut om zijn neus in regeringszaken te steken. Maar het gebrek aan hefbomen frustreert. Hij mist de bevoegdheden om dingen gedaan te krijgen, sociaaleconomisch hangt hij van zijn collega’s af. Godzijdank kan hij zich uitleven als minister van Ontwikkelingssamenwerking. Vol lef reist De Croo de wereld rond, verruimt zijn blik, toont zijn talenkennis. Bij zijn laatste trip naar Congo, net voor de uitbraak van de coronacrisis, overklast hij een eerder bedeesde premier Sophie Wilmès (MR).

Eerzucht

Il faut être de quelque part. Alexander De Croo is een kind van de Ardennen, aan zijn geboortegrond gebonden. Zondags zoeft hij sportief op zijn hoverboard naar de bakker om broodjes. Zijn huwelijksfeest vierde hij op een wei aan de Berendries, bekend van de Ronde van Vlaanderen. Met tractor en kar trokken de pasgehuwden op weg naar hun internationale gasten.

De Croo hoeft niet te betalen om jaarlijks naar het World Economic Forum in Davos te gaan. Hij wordt er als Young Global Leader in de bloemetjes gezet. Zijn kennis van digitale evoluties levert hem meer dan een gewillig oor op. De buitenlandse avonturen leiden tot een boek ‘De eeuw van de vrouw’ waarin hij de emancipatie bejubelt. Zijn donkerblauwe reputatie verbleekt tot een fifty shades of blue. In Johannesburg hangt hij na een concert van Coldplay voor 70.000 toeschouwers de popster uit: ‘Als ik zeg she is, antwoorden jullie equal.’

De Croo mag dan de emancipatie van de vouw hoog in het vaandel dragen, eigen eerzucht weegt net iets zwaarder. ‘Je moet in de politiek veel ambitie hebben over wat je wil realiseren, maar je mag niet te veel persoonlijke ambitie hebben. En persoonlijke ambitie mag je niet ongelukkig maken als je ze niet waarmaakt,’ vertelt hij afgelopen mei in De Standaard. Daarbij hoort een korrel zout.

De verkiezingen van 2019 mogen dan een diepe teleurstelling voor Open VLD zijn, voor De Croo groeien ze uit tot een eclatant succes. Met 80.000 voorkeurstemmen vernedert hij elke tegenstand in de Oost-Vlaamse kieskring. Zijn zelfvertrouwen gaat naar het zenit, de electorale kracht moet politiek worden verzilverd.

Dolkstoot

De coronacrisis bouwt voor hem een schans naar de Zestien. Zijn parcours van de jongste maanden oogt onberispelijk. Lopende zaken stond synoniem met niets doen, de pandemie plaatst de minister van Financiën in het middelpunt van de actie. Diverse financiële bazooka’s worden levenslijnen voor bedrijven en burgers. Daarbij frist hij zijn Duits op (ooit werkte hij even voor een Duits spoorbedrijf) tijdens de onderhandelingen met Lufthansa om Brussels Airlines het hoofd boven water te houden.

Met de komst van vriend en streekgenoot Egbert Lachaert als voorzitter groeit hij volgens De Tijd opnieuw uit tot de ‘kingmaker en de koning’. Ooit voerden ze samen campagne: ‘Als je Egbert hoort, hoor je Alexander.’ De militanten dachten zelfs dat het broers waren. Van De Block is straks geen sprake meer, Rutten sneuvelde al eerder. Bij Open VLD zweert ondertussen een dolkstootlegende. Dat het tussen Rutten en De Croo brak, lijdt geen twijfel. Het drama voltrekt zich in twee bedrijven.

Als voorspel geldt dat ongelukkig akkefietje waarbij Rutten net voor de verkiezingen het lezerspubliek van Het Laatste Nieuws voorhoudt dat België een vrouw als premier verdient, en als de kaarten goed liggen … De Croo steigert, maar beheerst zich. Dat verandert als Rutten in de nazomer van 2019 weigert om in de Vlaamse regering te stappen. Ze heeft geen zin in een avontuur met de N-VA. Bovendien ziet ze elders een carrièrekans ... De pacificatie gaat aan diggelen.

In de herfst van 2019 ligt paars-groen, eventueel aangevuld met CD&V (Vivaldi), op tafel. Rutten onderhandelt samen met De Croo, toch slaagt hij erin om als een soort buitenstaander het werkstuk af te vallen. Rutten vindt dat de formatie lang genoeg heeft geduurd, ze wil springen. Bij Open VLD bestaat eensgezindheid over de noodzaak om de N-VA te dumpen. Strategisch blijft de vraag of de Vlaams-nationalisten voldoende de kans hebben gekregen om een regering te vormen.

Pantser

Kamerfractieleider Lachaert vindt van niet, De Croo volgt. De man uit Brakel weet drommels goed dat hij met Lachaert als voorzitter Rutten definitief uittelt, een te snelle landing plaveit voor haar de weg naar de Zestien. Maar ook het wantrouwen doet de zaak blokkeren. Uiteindelijk vervliegt de opportuniteit. Wie zich afvraagt waarom de formatie haast 500 dagen moest duren, vindt hier alvast een reden. Bij het vertrek van Charles Michel naar Europa begrijpt De Croo dat Wilmès een logische opvolgster is. Op die paar maanden zou het niet meer aankomen.

Naar verluidt maken de jaren hem harder, de spontaniteit verdwijnt. Zelfs in huiselijke kring legt hij volgens zijn echtgenote Annik Penders in Humo het pantser amper af. Hij incasseerde, dat is zeker. Maar hij deelde ook tikken uit. Jarenlang onderhandelde Rutten zijn ministeriële carrière, de afgelopen weken deed Lachaert voor hem het vuile werk. De laatste loodjes pakte hij met Magnette aan. Voortaan moet hij zelf als eerste minister de borst natmaken. Tot dusver blijft het onduidelijk waaruit zijn erfenis zou bestaan mocht hij plots de politiek verlaten. Hoog tijd om dat magere beeld te corrigeren.