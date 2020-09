Open VLD-burgemeester levert partijkaart in: ‘Dit is een linkse regering’

Kort nadat vanochtend bekend geraakte dat er een akkoord werd bereikt tussen de Vivaldi-partijen, gaf Ward Vergote, burgemeester van het West-Vlaamse Moorslede, dat hij zijn lidmaatschap bij Open VLD niet meer zal verlengen. ‘In deze coalitie kan ik me echt niet vinden.’

Ward Vergote, al ruim twintig jaar lid bij Open VLD, en burgemeester van Moorslede, is erg ontgoocheld in de regeringsvorming. Via Twitter liet hij dinsdagochtend weten vooortaan partijloos te zijn.

‘De nieuwe regering en de rol die Open VLD voor mij daarin speelt is voor mij een brug te ver’, zo vertelde hij aan onze redactie. In aanloop naar de partijvoorzittersverkiezingen van Open VLD steunde Vergote nochtans Egbert Lachaert. ‘Hij beloofde dat er een rechtse keer ging gevaren worden. Lachaert heeft nu een bocht van 180 graden gemaakt. Dit is een linkse regering. Ik kan dit niet begrijpen en ben erg ontgoocheld’, aldus Vergote.

Hij zal straks zijn lidkaart bij Open VLD niet verlengen. ‘Ik ben partijloos. Momenteel kan geen enkele nationale partij in België me charmeren. Ik heb ook de ambitie niet om nog iets nationaal te betekenen.’

De beslissing van Vergote heeft geen invloed op de lokale politiek in Moorslede. Daar maken de liberaal gezinde politici deel uit van de partij Visie. ‘Ik stond mee aan de wieg van Open VLD Moorslede. Eerstdaags zit ik samen met de andere partijleden over wat we met Open VLD Moorslede zullen doen. Binnen Visie hebben we een uitstekende bende waarmee we op lokaal vlak het goede werk proberen verder te zetten.’