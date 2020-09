Wie worden de nieuwe ministers? Vivaldi lijkt frissen maar onervaren ploeg te worden

Na 493 dagen onderhandelen hebben de Vivaldi-partijen een akkoord bereikt. Koen Geens (CD&V) liet vorige week al weten te passen voor een ministerspost in de nieuwe ­regering. Ook andere vertrouwde boegbeelden nemen straks wellicht afscheid. Vivaldi wordt zo een frisse, maar onervaren ploeg.

Met de regering-Michel kwam indertijd een bijzonder onervaren ploeg aan de start. Maar wat dan gezegd van Vivaldi, een coalitie van zeven partijen die amper marge hebben om leergeld te betalen? Om te beginnen liet CD&V-vice­premier Koen Geens (62) vorige vrijdag ­weten dat hij geen minister meer wil zijn. Hij vindt het tijd om plaats te ­maken voor jongere en nieuwe ­gezichten, iets waarop partijvoorzitter Joachim Coens (54) leek aan te sturen. Maar het verdwijnen van de ervaring en de kennis van Geens is een serieuze aderlating voor de ­federale regering.

Sammy Mahdi. Foto: Guy Puttemans

CD&V-oudgediende Pieter De Crem (58) lijkt op zijn beurt al uit­gespeeld, als fervent tegenstander van Vivaldi. Voor hun plaatsvervangers kijkt CD&V traditioneel naar welke provincies al vertegenwoordigd zijn in de regering. West-Vlaanderen, Limburg en Brussel zijn bediend met respectievelijk Hilde Crevits (53), Wouter Beke (46) en Benjamin Dalle (38) in de Vlaamse regering. Vlaams-Brabant lijkt daardoor al bijna zeker van een portefeuille voor Sammy ­Mahdi (32), de man die de duimen moest leggen voor Coens bij de voorzittersverkiezingen en een groot voorstander van Vivaldi is.

Ook CD&V Antwerpen heeft dringend nood aan wat meer visibiliteit. Daar blijft onder meer de naam van ex-minister Inge Ver­votte (43) de ronde doen. In opvolging van De Crem wordt onder meer Vincent Van Peteghem (40) genoemd, burgemeester van De Pinte, parlementslid en de man die de kritische evaluatie van de partij maakte na de verkiezingen. En wat doet de ­partij met West-Vlaams minister Nathalie Muylle (51)?

De liberale vrouw

Open VLD schuift de man met de meeste ervaring naar voren: Alexander De Croo (45). Hij is al sinds 2012 vicepremier en maakt grote kans om premier te worden. Minister van Volks­gezondheid Maggie De Block (58) liet al een paar keer uitschijnen dat haar tijd erop zit en Philippe De Backer (42) kondigde al eerder zijn afscheid aan.

Volgens De Tijd willen de liberalen per se evenveel mannen als vrouwen in de regering. Om het voorbeeld te geven, moeten ze dus naast De Croo nog op zoek naar een vrouw. Onder meer de naam van ex-voorzitster Gwendolyn Rutten (45) wordt genoemd, net als die van ­Kamerlid Goedele Liekens (57). Daarnaast maakt fractieleider en ex-­minister Vincent Van Quicken­borne (47) een goede kans om vicepremier te worden. Hij pushte Egbert ­Lachaert (43) mee naar het voorzitterschap en wordt daar wellicht voor beloond.

Nieuwe groene en rode cast

Kristof Calvo staat te trappelen. Foto: pn

Voor Groen wordt het ministerschap een groot avontuur. Niemand van de kopstukken heeft al regeringservaring. Fractieleider Kristof Calvo (33) staat te trappelen om minister te worden. Daarnaast worden Europees Parlementslid Petra De Sutter (57), voorzitster Meyrem Almaci (44) en de Brusselse Tinne Van der Straeten (42) ­genoemd. Ook de groenen moeten zich goed beraden over hun casting. Hun toekomst hangt mee af van de indruk die hun ministers zullen nalaten. Datzelfde geldt voor hun Franstalige zusterpartij Ecolo, al regeert die al mee in Wallonië.

Bij de socialisten ligt de strijd tussen de sterke West-Vlaamse ­regeringsboegbeelden Johan Vande ­Lanotte (65) en John Crombez (47) al even in het verleden. Ook voorzitter Conner Rousseau (28) wil vernieuwen bij de verdeling van de ministersposten. De naam van Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (41) viel daarbij een paar keer, net als die van de Antwerpse schepen ­Jinnih Beels (43).

Mohamed Ridouani. Foto: bdw

Waalse ervaring?

Net als de SP.A moet ook de PS na jaren van federale oppositie op zoek naar de juiste gezichten voor het Vivaldi-project. De Franstalige kant Le Soir scheef vrijdag dat de PS mikt op de departementen Sociale Zaken, Pensioenen en Financiën. Tal van namen worden daarbij ­genoemd, van oudgedienden als Laurette Onkelinx (62) en Rudi ­Demotte (57), tot nieuwere gezichten als Pierre-Yves Dermagne (40) en Frédéric Daerden (50). Vóór de PS-carrousel ­begint te draaien, moet de partij wel weten of voorzitter Paul Magnette (49) straks premier wordt.

De regeringspartij MR heeft zoveel ministers dat het moeilijk is om ­iemand zónder ervaring naar de ­regering te sturen. Vooral huidig premier Sophie Wilmès (45), vice­premier David Clarinval (44) en ­minister van Buitenlandse ­Zaken Philippe Goffin (53) maken kans op een verlengd verblijf in de regering.