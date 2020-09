Bewolkte en regenachtige dag

Het wordt woensdag wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. De maximumtemperaturen liggen tussen 14 en 19 graden. Ook ‘s avonds nog regen. Donderdag wordt het eerst zwaarbewolkt met regen, later wisselvallig met buien en temperaturen tussen 12 en 16 graden. Dat meldt het KMI.

Het wordt woensdag wisselend tot zwaarbewolkt en het is eerst regenachtig. Later op de dag verschijnen er wat meer opklaringen, maar een buitje is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en 19 graden in het centrum. De wind waait matig uit het zuiden.

Woensdagavond zijn er opklaringen mogelijk maar vallen er lokaal nog enkele buitjes. Later trekt een vrij actieve regenzone vanaf de kust het land in. De regen bereikt het oosten pas donderdagochtend. De minima liggen tussen 9 en 15 graden bij een matige zuidelijke wind.

Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met perioden van regen. Later wordt het wisselvallig met soms wat zon maar soms ook enkele buien, eventueel vergezeld met een donderslag in het westen. De maxima schommelen tussen 12 en 16 graden. De wind waait meestal matig uit het zuiden en draait later naar het westzuidwesten.

Vrijdag en in het weekend wisselvallig met geregeld regen en buien, lokaal veel regen. Maxima in het centrum rond 15 graden.

Zaterdag begint de dag met regen, later op de dag zou het droger worden. De maxima liggen tussen 8 en 14 graden bij een matige wind die van zuidwest naar zuidoost zou draaien.

Zondag wordt het wisselvallig en mogelijk ook winderig met in de loop van de dag perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden. De wind waait matig of vrij krachtig uit zuid tot zuidwest.