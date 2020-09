Onderhandelaars hebben akkoord, wat volgt er nu?

De teksten van het federale akkoord worden nog nagelezen en de postjes moeten nog verdeeld worden, maar niemand lijkt er nog aan te twijfelen dat een regering in aantocht is. Wat zijn de volgende stappen?

• Op dit moment nemen de sherpa’s van de partijen de inhoud van het akkoord een laatste keer door. De partijvoorzitters buigen zich tegelijkertijd over de bevoegdheden en de namen van de ministers en de premier.

• Als die knopen doorgehakt zijn, kunnen coformateurs Alexander De Croo (Open Vld) en Paul Magnette (PS) met hun eindverslag naar het Koninklijk Paleis.

• Woensdagavond nog zouden alle partijen een congres organiseren om de goedkeuring te krijgen van hun leden over het regeerakkoord en regeringsdeelname.

• Als dat lukt, zou de nieuwe regering donderdagochtend al de eed kunnen afleggen bij koning Filip.

• De nieuwe premier zou dan donderdagnamiddag al de regeerverklaring af kunnen leggen. Normaal gezien vindt die in de Kamer plaats, maar door de coronamaatregelen zou die om 14 uur in het Europees Parlement plaatsvinden, waar voldoende plaats is om alle 150 Kamerleden fysiek te ontvangen met voldoende afstand.

• Het debat over de regeerverklaring zou dan vrijdag plaatsvinden, eveneens in het Europees Parlement in Brussel.

• De vertrouwensstemming zou ten slotte voor zaterdag voorzien zijn. Ook die zou verhuizen naar het Europees Parlement.