Het eerste tv-debat tussen Donald Trump en Joe Biden is, met name door Trumps onbeschofte gedrag, uitgedraaid op wat media aan linker- en rechterzijde een schande noemen.

Democrate en Huis-voorzitster Nancy Pelosi had Joe Biden nog zo gewaarschuwd: weiger debatten met Donald Trump, je kunt niet argumenteren met iemand die voortdurend liegt en de spelregels niet respecteert.

En of Pelosi gelijk gekregen heeft vannacht in Cleveland, in het eerste van drie tv-debatten in een historisch belangrijke verkiezingsrace. Trump kwam zo agressief en onbeschoft voor de dag, dat moderator Chris Wallace (nochtans een anker van het Trumpvriendelijke Fox News) hem voortdurend moest terechtwijzen. Zijn tegenstander kreeg nauwelijks de kans om zijn spreektijd te benutten. Maar in tegenstelling tot wat Pelosi vreesde, kan het onverkwikkelijke spektakel alleen in Trumps nadeel gespeeld hebben. Want hoewel rabiate Trumpfans wellicht genoten van zijn constante pesterijen en onderbrekingen en schampere discussies met de moderator, lijkt het ondenkbaar dat hij met dit ongeziene gedrag zieltjes heeft gewonnen bij de onbesliste kiezers.

‘Ik denk dat Donald Trump vanavond een einde heeft gemaakt aan zijn presidentschap’, concludeerde David Axelrod, de voormalige topadviseur van Barack Obama, op CNN. Rick Santorum, voormalig Republikeins presidentskandidaat, sprak hem niet tegen. ‘Ik wist dat Trump met het mes tussen de tanden naar dit debat zou komen, maar hij is uit de bocht gegaan.’

In zeldzame eensgezindheid spraken zowat álle Amerikaanse media na afloop hun afschuw uit over het schouwspel.

Roepfestival

Het enige verschil is wie ze daarvoor verantwoordelijk hielden. De neutrale en meer Bidengezinde media spreken schande over de houding van de president, terwijl bijvoorbeeld Fox News – Trumps fanzender – het over ‘een uitputtend roepfestival’ heeft en het wat meer laat uitschijnen alsof de chaos van beide kanten kwam. Ook al was het Fox News’ eigen Chris Wallace die anderhalf uur lang spartelde om Trump een béétje bij de spelregels te houden. ‘Mister president, alsjeblieft, we hadden regels afgesproken.’

Er was zelfs een grappig moment tegen het einde van het debat aan, toen Wallace – nadat Trump weer eens zijn tegenstrever had onderbroken en een zijweg was ingeslagen – tegen Biden zei ‘om terug te komen op de vraag’. ‘Wat was die vraag ook alweer?’ vroeg Biden, die nochtans op enkele haperingen na anderhalf uur uiterst alert was. Wallace grinnikte, met een blik naar Trump: ‘wilt u geloven dat ik het zelf ook bijna niet meer weet?’

De grote verliezer waren de naar schatting 100 miljoen tv-kijkers. Als die hoopten om veel te weten te komen over de programmapunten van beide kandidaten, waren ze eraan voor de moeite. Niet in dit debat, waarin Trump Biden ‘een domoor noemde die bij de slechtste studenten van zijn jaar was’, en Biden Trump twee keer een clown noemde.

Will you shut up, man?

De bedoeling was dat het debat zes onderwerpen van telkens een kwartier zou hebben – over dé hete hangijzers (allemaal binnenlands overigens) zoals de benoeming van de nieuwe rechter in het Supreme Court, de coronacrisis, de economie, het protest van zwart Amerika en de onlusten in veel steden. Dat was een nobel streven van Wallace, de enige Fox News-presentator met de reputatie onpartijdig te kunnen modereren. Dat deed hij overigens ook: als Wallace de mist inging, was het omdat hij Trump niet de baas kon.

Zodra Biden aan het woord kwam en probeerde uit te leggen waarom het onfatsoenlijk is om in zeven haasten nog een rechter te benoemen met als specifieke doel Obamacare af te schaffen – zeker tijdens een pandemie waarin Amerikanen een goede ziekteverzekering nodig hebben – begon Trump hem te onderbreken en een socialist te noemen.

Bidens plan was agressie te beantwoorden met waardigheid. Hij liet Trump uitspreken, alleen maar spottend kijkend terwijl Trump aan het woord was, vastbesloten zich niet uit zijn lood te laten slaan. Maar Trumps gedrag als Biden zijn punt probeerde te maken was zo irritant, dat Biden na een twintigtal minuten voor het eerst zijn geduld verloor en ‘will you shut up, man?’ zei.

Het was een sfeer waarnaar een debat in het verleden wel eens naartoe escaleerde, maar nu begón het zo en werd het daarna alleen maar erger. Toen Biden in een opsomming ‘number two’ zei, reageerde Trump zelfs: ‘You are a number two’ – Amerikaans voor een grote boodschap, ‘een stuk stront’ dus.

Een aanval van Biden – die luttele uren voor het debat zijn jongste belastingaangifte online zette, als contrast met de vernietigende berichten over Trump die al jaren nauwelijks belastingen betaalt – verzandde totaal, omdat Trump gewoon in Bidens spreektijd over hem bleef roepen.

In die sfeer waren inhoudelijk interessante momenten uiteraard schaars. Het dichtst kwamen de president en zijn uitdager bij een coherente gedachtewisseling toen het over corona ging. Toen Trump het deed uitschijnen alsof een vaccin een kwestie van weken is, keerde Biden zich naar het publiek en zei: ‘Zijn eigen wetenschappers zeggen dat het nog tot volgende zomer duurt, maar hij ziet het anders. De man die nooit een plan van aanpak hierover had, die eerst verzweeg hoe gevaarlijk het virus was en vervolgens verklaarde dat het miraculeus zou weggaan als het zomer werd. Gelooft u die man nog?’

Trump voerde daarop aan dat de economie ondanks corona aan het hernemen is, maar dat Biden dat hernemen meteen weer zou doodknijpen met te strenge maatregelen. ‘Iedereen praat over die doden, maar er zijn ook bedrijven die overkop gaan, depressies, zelfdodingen uit wanhoop.’

Gemene aanval gepareerd

Maar het grootste deel van het debat vulde Trump met giftige uithalen naar de media en zijn tegenstander.

Biden sprak ook harde woorden – hij noemde Trump een gepatenteerde leugenaar en een racist – maar hij deed dat wel in zijn eigen spreektijd en in de context van een redenering.

Trump daarentegen barstte uit in tirades over complotten tegen hem – ook als Wallace hem aanmaande op de vragen te beantwoorden.

Was Biden de winnaar in dit circus? Er waren momenten dat hij zich te makkelijk opzij liet duwen, maar hij hield het wel fatsoenlijk. Zijn sterkste moment was toen hij Trump – die voortdurend pochte over zijn steun bij veteranen – counterde door te praten over zijn (gestorven) zoon Beau die een jaar in Irak diende. In een moment van verbijsterende grofheid, viel Trump Biden in de rede en begon hij allerlei gemene dingen te roepen over Bidens andere zoon, Hunter.

Biden, die normaal zelden uit de biecht klapt over zijn zoon, reageerde waardig: ‘Mijn zoon Hunter heeft een zwaar drugsprobleem gehad, een probleem dat veel Amerikaanse ouders kennen. Hij heeft het opgelost, en ik ben trots op hem.’

In een strijd om de cruciale stemmen van twijfelde blanke vrouwen in ‘Suburbia’, de voorsteden, was deze reactie misschien wel de belangrijkste minuut van de avond.

Verder hebben beide kampen een moment dat ze ongetwijfeld zullen uitspelen. Voor de Republikeinen is dat toen Joe Biden een duidelijk antwoord ontweek op de vraag of de Democraten onder hem het aantal rechters in het Supreme Court zullen uitbreiden om extra benoemingen te kunnen doen. Zoiets toegeven, zou conservatieve kiezers enorm motiveren om toch maar op Trump te stemmen, en Bidens ontwijking zal als een toegeving worden uitgelegd.

De Democraten zijn onthutst over wat Trump zei over de uitslag van de verkiezingen, die volgens hem in chaos zullen eindigen wegens gesjoemel met stemmen per post. Toen moderator Wallace aan beide kandidaten vroeg om hun achterban op te roepen geweld te vermijden, en aan Trump specifiek vroeg om blanke milities van white supremacists te veroordelen, antwoordde die na enig aandringen: ‘Oké, ik zal hen vragen to stand back and standby – om zich terug te trekken en paraat te houden.’

Er staan de volgende weken nog twee debatten gepland, maar na de schandelijke vertoning van vannacht gaan stemmen op om die te schrappen.