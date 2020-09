Martinez maakt woensdag selectie bekend voor drieluik tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland

Bondscoach Roberto Martinez maakt woensdagmiddag zijn selectie voor de oefeninterland tegen Ivoorkust (8 oktober in Brussel), en de Nations League-duels tegen Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik) bekend.

Nadat uit de eerste twee speeldagen tegen Denemarken en IJsland is gebleken dat de Rode Duivels ook op net iets meer dan halve kracht voorbij dergelijke voetballanden kunnen geraken, komen met de oefeninterland tegen Ivoorkust en dan vooral het Nations League-duel tegen Engeland de eerste echte waardemeters sinds lang eraan. De Engelsen verloren iets meer dan twee jaar geleden op het WK het duel om de derde plaats van de Rode Duivels, maar de jonge ploeg van bondscoach Gareth Southgate heeft sindsdien stappen gezet en geldt volgend jaar op het EK als een van de favorieten. In het voordeel van de Belgen speelt wel dat Engeland op de vorige speeldag punten liet liggen in Denemarken, terwijl Martinez met een perfect rapport op zak naar Wembley kan en er medio november in Brussel nog een terugwedstrijd is.

Wijzigingen

In vergelijking met de vorige interlands zullen er toch wat wijzigingen in de selectie zijn. Nationale nummer een Thibaut Courtois verliet eerder deze maand om onduidelijke redenen de selectie, waardoor Simon Mignolet (in Denemarken) en Koen Casteels (thuis tegen IJsland) speelminuten kregen. Casteels viel toen echter al snel geblesseerd uit en sukkelt nu ook met de knie, waardoor hij afgelopen weekend in de Bundesliga bij Wolfsburg niet in actie kwam. Achter zijn naam staat dus nog een vraagteken. Courtois, Mignolet en Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge zijn zekerheden. De vorige keer werd Davy Roef bij de selectie gehaald.

Achterin lijkt het onwaarschijnlijk dat Thomas Vermaelen deze keer wel de toestemming krijgt van de Japanse overheid om naar Europa te reizen. Elias Cobbaut is nog steeds out en Brandon Mechele herstelt van een coronabesmetting. Sindsdien speelde hij nog geen minuut bij Club Brugge. Dedryck Boyata daarentegen speelt weer bij Hertha en kreeg er zelfs de aanvoerdersband. Bijkomend probleem achterin: Toby Alderweireld, die na het afscheid van Vincent Kompany de defensieleider moet worden, is momenteel niet de eerste keuze van José Mourinho bij Tottenham Hotspur.

Op het middenveld kon Nacer Chadli nog geen minuten maken sinds zijn transfer van Monaco naar Basaksehir en zit Yari Verschaeren voorlopig nog in quarantaine. Thorgan Hazard is out met een spierscheur.

Voorin moet Landry Dimata zich zorgen maken over zijn bankzittersstatuut bij Anderlecht, waardoor Crystal Palace-aanvallers Christian Benteke en Michy Batshuayi weer in beeld komen. Jérémy Doku mag zich opmaken voor een tweede selectie op rij. Liverpool-supersub Divock Origi is weer speelklaar.

Het grootste vraagstuk is echter Eden Hazard. De Madrileense recordaankoop staat na enkelperikelen dicht bij zijn rentree bij de Koninklijke. Coach Zinédine Zidane nam hem dinsdag voor de eerste keer dit seizoen op in de wedstrijdselectie. Woensdagavond speelt Real op de vierde speeldag in La Liga in Bernabeu tegen Real Valladolid. Voor het vorige tweeluik werd Hazard opgeroepen door Martinez, maar hij werd in beide interlands op de bank gehouden, wat voor wenkbrauwengefrons zorgde in de Spaanse hoofdstad.

Achter gesloten deuren

Ook deze drie interlands zullen achter gesloten deuren plaatsvinden, met een strikt covid-19-protocol voor spelers en staff. Door die maatregelen moest Nieuw-Zeeland afzeggen voor de oefeninterland en werd het land in extremis nog vervangen door Ivoorkust, een veel meer te duchten tegenstander.

De Europese Voetbalconfederatie UEFA had gehoopt in het najaar met mondjesmaat terug toeschouwers toe te laten en gebruikte daarvoor ook de Europese Supercup in Boedapest als testcase, maar met de stijgende coronacijfers in vrijwel gans Europa en steden die donkerrood kleuren op de coronakaart, lijkt dat nog niet voor meteen te zijn.