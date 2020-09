HERBEKIJK VIDEO

'Op dit moment is Open VLD de grote winnaar': chef politiek Jan-Frederik Abbeloos over het regeringsakkoord

Na 493 dagen is er een inhoudelijk akkoord voor de federale regering én een premier. Is Alexander De Croo de geknipte man voor de job? En lukt het hem om de Vivaldi-partijen samen te houden? 'Het ergste dat deze regering kan overkomen? Een nieuw kibbelkabinet worden', zegt chef politiek Jan-Frederik Abbeloos. 'De belangrijkste uitdaging is om de rangen gesloten te houden.'