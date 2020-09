Regisseur Moonlight maakt vervolg op Lion King

Disney werkt aan een opvolger voor The Lion King. Die film wordt geregisseerd door Barry Jenkins, bekend van Moonlight en If Beale Street could talk.

Dat heeft Jenkins dinsdag zelf bevestigd. ‘In de jaren 90 hielp ik mijn zuster twee kinderen opvoeden. Ik ben dus opgegroeid met deze personages’, zegt hij. Hij noemt de eerdere films van The Lion King ‘een prachtig verhaal over vriendschap, liefde en nalatenschap’.

Jenkins won eerder de Oscar voor beste regie met If Beale Street could talk, en die van beste film voor Moonlight. Beide films gaan over de leefomstandigheden van zwarte Amerikanen. De Lion King-reeks lijkt ver verwijderd van zijn oeuvre, maar Jenkins wijst erop dat hij opnieuw ‘de levens van personages uit de Afrikaanse diaspora’ in beeld brengt.

De originele Disney-tekenfilm dateert van 1994, en vertelt het verhaal van de jonge leeuw Simba. Een herwerkte versie uit uit 2019 gebruikte nieuwe technologie om alles levensecht in beeld te brengen. Jenkins zou verder werken met dezelfde technologie als de film die vorig jaar in de zalen te zien was.