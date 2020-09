Vivaldi-onderhandelaars met stevige agenda alweer de nacht in

De Vivaldi-onderhandelaars moeten woensdagochtend een inhoudelijk en budgettair akkoord hebben. Zo niet worden de partij­congressen een lachertje.

Een budgettair akkoord, knopen doorhakken over de laatste zinnetjes in de tekst van het regeer­akkoord waarover nog discussie bestaat en dan de verdeling van de ministerportefeuilles. De onderhandelaars van de partijen van de Vivaldi-coalitie (PS, SP.A, MR, Open VLD, Groen, Ecolo en CD&V) gingen dinsdagavond met een stevige agenda de nacht in.

De discussie over de tekst van het regeerakkoord was dinsdagavond al ver gevorderd, maar de pijnpunten in de budgettaire ­tabel waren nog niet weggewerkt. De formateurs, Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD), hebben een soort synthesetekst opgesteld waarop voortgewerkt wordt, maar een akkoord was er nog niet.

Alle voorstellen op het verlanglijstje van de partijen kosten liefst 11 miljard euro. Dat geld gaat op aan een minimumpensioen van 1.500 euro per maand, investeringen in spoor, justitie en politie, steun aan ondernemingen of ­hogere uitkeringen.

Finaal gekibbel

De vraag is hoeveel daarvan mag overblijven om nog budgettair ­geloofwaardig te blijven. De bedragen variëren – afhankelijk van de partij – van 2 tot 6 miljard euro. Het is duidelijk dat er mooie voor­nemens ingeslikt zullen moeten worden, aangezien het tekort op de federale begroting hoe dan ook al oploopt tot 26 miljard euro.

Als de laatste cijfers in de budgettaire tabel afgeklopt zijn, betekent dat waarschijnlijk ook dat de laatste haakjes in het federale ­regeerakkoord weggewerkt kunnen worden en wacht nog de laatste hindernis: de discussie over de verdeling van de ministerportefeuilles.

Het gebikkel van de jongste ­weken over welke partij de eerste minister mag leveren, kan dan de finale ingaan – eventueel gekoppeld aan bijkomende inhoudelijke of budgettaire toegevingen die ­gevraagd worden aan de partij die de premier levert.

Uitkijken naar CD&V

Het besef leefde dinsdagavond bij verschillende partijen dat het nu moet gebeuren. De deadline van 1 oktober hangt hen boven het hoofd. Die deadline niet halen, komt neer op een nieuw rondje spitsroeden lopen in de Kamer voor premier Sophie Wilmès, een verlies van momentum en aanzien.

Het wordt hoe dan ook haastwerk. De partijen moeten woensdag nog hun toetredingscongressen kunnen organiseren. Om dat nog enigszins geloofwaardig te kunnen doen, moet er woensdagochtend een inhoudelijk en budgettair akkoord voorliggen. De discussie over de ministerportefeuilles kan eventueel nog losgekoppeld worden en ­later op de dag bediscussieerd.

De zeven partijen hebben voor woensdagavond al congressen ­gepland, fysiek of gedeeltelijk ­fysiek (CD&V, Groen, PS en SP.A) of online bij de anderen. Het wordt vooral uit­kijken naar de sfeer bij CD&V, waar onvrede leeft over de toetreding tot de Vivaldi-coalitie. Voorzitter ­Joachim Coens zal werk hebben om zijn achterban te overtuigen.