Corona bedreigt (weer) wielerklassiekers: Amstel Gold Race op de helling, Parijs-Roubaix zonder publiek?

Gooit corona opnieuw roet in het eten voor de wielersport? Nadat er in het voorjaar nagenoeg geen enkele koers werd gereden door de pandemie, bestaat nu de vrees dat ook in de nieuwe kalender een aantal wedstrijden het slachtoffer worden van de opnieuw stijgende besmettingscijfers. De Amstel Gold Race (11 oktober) staat op de helling en ook de coronacijfers in het noorden van Frankrijk bezorgen ASO, de organisator van Parijs-Roubaix (25 oktober), kopzorgen.

Sinds maandag zijn de coronamaatregelen in Nederland verscherpt. Er is geen publiek meer toegelaten op sportwedstrijden en momenteel is het onzeker of de Amstel Gold Race nog kan plaatsvinden. Die zou normaal in het weekend van 11 oktober georganiseerd worden. “Ik weet niet of de Amstel nog kan doorgaan”, zegt organisator Leo van Vliet. “Ik weet niet welke kant het momenteel opgaat. Hoe ga je het publiek weghouden en zonder mondkapjes de regel van anderhalve meter afstand respecteren? Het is niet als een voetbalwedstrijd. De Tour de France heeft qua beeldvorming met mensen die door elkaar lopen geen goed gedaan voor de wielersport.”

Sowieso is het al de bedoeling van de organisatie van de Amstel Gold Race om de start- en aankomstzone en de hellingen af te sluiten voor publiek. De start is zelfs verplaatst van het stadscentrum van Maastricht naar het stadion van MVV om het makkelijker publieksvrij te houden. Maar de mensen van de Nederlandse Veiligheidsregio moeten ten laatste deze week beslissen of dat genoeg is.

Stijgende cijfers in Noord-Frankrijk

Naast de Amstel Gold Race heerst er ook bezorgdheid omtrent Parijs-Roubaix. De lokale autoriteiten houden hun hart vast omdat de coronacijfers in het departement Hauts-de-France de verkeerde kant opgaan. Michel Lalande, prefect van de Franse departementen Nord en Hauts-de-France, stelt zich vragen bij de organisatie van de koers in zijn regio. “De Tour de France kon mits aanpassingen plaatsvinden. Ik hoop dat ook dezelfde sanitaire maatregelen zullen genomen worden bij de organisatie van Parijs-Roubaix”, laat Lalande verstaan op de kanalen van France Bleu Nord. “Ik zit binnenkort samen met het organiserend comité om te kijken welke houding ze zullen aannemen tegenover de evolutie van het virus, dat steeds sterker begint rond te gaan.” Een Parijs-Roubaix zonder publiek wordt een heel realistisch scenario.

Het is afwachten hoe de stijgende coronacijfers verder nog een invloed zullen uitoefenen op de wielerkalender. Ook bij de Vuelta – in het donkerrode Spanje – wordt er links en rechts in het peloton al wat voorbehoud aangetekend.