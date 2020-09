Boete Toerisme Vlaanderen voor Airbnb vernietigd

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de boete vernietigd die Toerisme Vlaanderen in september 2018 had opgelegd aan Airbnb.

Het verhuurplatform moest toen 25.000 euro ­betalen omdat het weigerde de gegevens van Vlaamse verhuurders door te spelen. Volgens de rechtbank had Toerisme Vlaanderen echter een te ruime interpretatie gegeven aan het Logiesdecreet. Volgens Toerisme Vlaanderen mocht het in drie gevallen informatie over verhuurders opvragen: in het kader van een klacht over een toeristisch logies, in het kader van een steekproef, of als er twijfel was of de logiezen voldeden aan de voorwaarden van het decreet.

Dat was in de ogen van de rechtbank een te ruime interpretatie van het decreet. Volgens de rechtbank moest Airbnb slechts in twee gevallen informatie verschaffen: in het kader van een klacht of als er twijfel is of de ­logiezen voldeden aan de voorwaarden van het decreet. De steekproef vormt voor de rechtbank geen derde geval.

Toerisme Vlaanderen beraadt zich over verdere stappen in het dossier.