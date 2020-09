Gent wil roekeloze brommerkoeriers aanpakken

De stad Gent wil paal en perk stellen aan roekeloze brommerkoeriers. Dat zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Tijdens de lockdown hebben heel wat restauranthouders uitgepakt met leveringen aan huis en zij - of de koerierdienst - zijn vaak genoodzaakt jonge, onervaren chauffeurs in te zetten.

Gemeenteraadslid Stijn De Roo (CD&V) vroeg tijdens de gemeenteraad om een plan van aanpak omdat nogal wat koeriers zich erg roekeloos gedragen. ‘We kennen al enige jaren de fietskoeriers van Deliveroo, Take-away en Uber Eats, maar zij worden de afgelopen maanden steeds vaker bijgestaan door koeriers met brommers, iets wat we al langer kennen van de klassieke pizzarestaurants.’

De nieuwe groep chauffeurs neemt het niet altijd nauw met de verkeersregels. ‘Er bereiken ons veel klachten over gevaarlijk rijgedrag’, zegt De Roo, ‘waarbij onder andere op fietspaden en voetpaden wordt gereden of in straten met verboden rijrichting.’

De burgemeester erkent dinsdagavond het probleem, noemt het gedrag ‘geheel onaanvaardbaar’ en belooft dat de politie de komende dagen blijft controleren. ‘Ik zal er als burgemeester nauw op toezien dat er binnen Gent meer dan ooit prioriteit wordt gemaakt van de aanpak van roekeloos en asociaal gedag’, klinkt het. In het verleden hebben die controles al geleid tot het sluiten van horecazaken, waarschuwt De Clercq.