Zo wil Tesla de concurrentie voorgoed te snel af zijn

Elon Musk belooft veel: goedkopere elektrische wagens, betere batterijen en ook: 20 miljoen Tesla’s op de weg. Bovendien vliegt hij straks heen en weer naar Mars. Het opvallende is: het lijkt hem allemaal te lukken.

In 2019 leek Tesla een vogel voor de kat en stuurde Elon Musk de vreemdste tweets de wereld in. Maar in 2020 vallen de puzzelstukjes plots netjes op zijn plaats voor hem. Economieredacteur Stijn Decock leidt ons door het universum van Elon Musk.

