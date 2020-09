Schrijver Aster Berkhof (100) overleden

Schrijver Aster Berkhof, vooral bekend van het boek ‘Veel geluk, professor’, is op 100-jarige leeftijd overleden.

Dat bevestigt Vlaams minister-president Jan Jambon, titelvoerend burgemeester van Brasschaat. Berkhof verbleef daar in een woonzorgcentrum.

Berkhof werd op 18 juni 1920 geboren in Rijkevorsel als Louis Van Den Bergh. Hij was jarenlang een van de populairste schrijvers uit ons land. Hij debuteerde in 1944, en in 2013 verscheen zijn laatste boek.

Bij de publicatie van zijn boek ‘dodelijk papier’ in 2010 zei Berkhof niet de indruk te hebben dat hij trager werd, ‘maar wel dat er hem steeds minder tijd rest’. Dat zette hem ertoe aan soberder en bondiger te schrijven. ‘Ik weet immers dat ik zal moeten gaan in een niet zo verre toekomst.’

In de meer dan honderd boeken die hij schreef, sprong hij gezwind van het ene genre naar het andere. Hij publiceerde thrillers en detectives, streekromans, reisverhalen, liefdesverhalen, kinder- en jeugdboeken, en romans met grotere literaire ambities. Opvallend is dat de lezers én de critici hem leken te volgen en de verschillende boeken namen voor wat ze wilden zijn.

Berkhof stond bekend als een geëngageerde schrijver. Zo trok hij in Het huis van Mama Pondo (1971) flink van leer tegen de apartheid in Zuid-Afrika, op een moment dat dat in Vlaanderen allerminst vanzelfsprekend was.

In 2008 droeg de auteur zijn archief over aan het Aster Berkhofmuseum in zijn geboortedorp Rijkevorsel, waar hij sinds 2004 ereburger is. Toen dat museum tien jaar later de deuren moest sluiten, beslisten familie, de gemeente en de betrokken erfgoedpartners om het archief van Berkhof aan het Letterenhuis te schenken.

De schrijver was sinds 1956 gehuwd met de begin dit jaar overleden televisieomroepster Nora Steyaert.