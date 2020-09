Jasper Philipsen sprint in Ardooie naar eerste ritzege in BinckBank Tour, Naesen slachtoffer van massale valpartij

Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) heeft de eerste etappe van de BinckBank Tour op zijn naam geschreven. Onze jonge landgenoot won de massasprint na een vlakke etappe van Blankenberge naar Ardooie voor Mads Pedersen en Pascal Ackermann. Hij is ook de eerste leider. Op vier kilometer van de finish ging het halve peloton tegen de grond. Onder meer Oliver Naesen kwam stevig ten val.

De Belgisch-Nederlandse vijfdaagse rittenkoers ging net zoals elf van de voorbije twaalf edities van start met een etappe richting het West-Vlaamse Ardooie. Op de erelijst in Ardooie: 2x Tom Boonen, 2x André Greipel, 2x Peter Sagan, Tyler Farrar, Mark Renshaw, Nacer Bouhanni, Jasper Stuyven en Sam Bennett. Dan weet u het wel: massasprint.

Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise) verzorgden de vlucht van de dag. Met een voorsprong van anderhalve minuut gingen ze de drie lokale rondes rond Ardooie in. Op 20 kilometer van de finish was hun verhaal uit want in het peloton hadden ze hun zinnen gezet op de Gouden Kilometer, waar drie keer drie bonificatieseconden te winnen waren. Mathieu van der Poel, Mike Teunissen en Yves Lampaert namen elk zo’n tussensprintje voor hun rekening.

?? In the Binck Golden Kilometre Mathieu van der Poel, Mike Teunissen and Yves Lampaert take precious bonifications. #BinckBankTour pic.twitter.com/089EhnuGPc — BinckBank Tour (@BinckBankTour) September 29, 2020

In volle finale viel Sean De Bie (Bingoal - Wallonie Bruxelles) nog even aan, maar ook de 28-jarige kempenaar kon niet ontsnappen aan het razende peloton. Dat was ondertussen meer dan gehalveerd nadat op vier kilometer van de streep een gevallen renner van Israel Start-Up Nation een vijftigtal renners mee tegen de grond sleurde. Oliver Naesen was één van de belangrijkste slachtoffers. De kopman van AG2R La Mondiale werd met een gehavende knie door Belgisch kampioen Dries De Bondt over de meet geduwd. Ook Stijn Steels en Jurgen Roelandts geraakten geblesseerd.

De sprint leek uit te zullen draaien op een duel tussen de Duitser Pascal Ackermann en de Deen Mads Pedersen, maar in de laatste vijftig meer sprong een flitsende Jasper Philipsen als een duiveltje uit een doosje het duo nog langs de linkerkant van de weg voorbij. Voor Philipsen was het de tweede zege van het seizoen. Op 20 augustus won hij ook de derde etappe in de Tour du Limousin. Begin dit jaar won hij ook de puntentrui in de Tour Down Under.

Top 10

1. Jasper Philipsen (UAD)

2. Mads Pedersen (TFS)

3. Pascal Ackermann (BOH)

4. Danny Van Poppel (CWG)

5. Stefan Bissegger (EF1)

6. Alberto Dainese (SUN)

7. Nils Eekhoof (SUN)

8. Lorrenzo Manzin (TDE)

9. Mathieu van der Poel (AFC)

10. Tim Merlier (AFC)

Woensdag is een belangrijke dag voor de mannen die mikken op het eindklassement. Dan staat er een individuele tijdrit van 11 kilometer in en rond Vlissingen op het menu.